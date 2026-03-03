Unesco observa programa ‘Chiapas Puede’ y lo perfila como ejemplo para otros países

Noticias
/ 3 marzo 2026
    Unesco observa programa ‘Chiapas Puede’ y lo perfila como ejemplo para otros países
    El programa, denominado Chiapas Puede, fue iniciado hace más de un año por el gobierno estatal. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El organismo prepara un informe con hallazgos, avances y ajustes pendientes, con miras a extraer lecciones para otros territorios

CDMX.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) afirmó que está “observando detenidamente” el programa de alfabetización que se realiza en Chiapas, al considerar que podría ser “un buen ejemplo para México, para la región y para el mundo”, de acuerdo con el especialista en educación del organismo, Adolfo Rodríguez.

El funcionario explicó que el seguimiento contempla distintos ángulos, entre ellos el pedagógico, el “sentir social” del programa y los aprendizajes que pueda dejar para otros territorios e incluso para otros países.

Rodríguez señaló que también observan el ejercicio de política pública asociado al proyecto, por la inversión, la coordinación de esfuerzos y la logística para llegar a comunidades y organizar promotores, con el objetivo de que el esfuerzo se sostenga en el tiempo.

El programa, denominado Chiapas Puede, fue iniciado hace más de un año por el gobierno estatal y es operado por la Secretaría de Educación, a cargo de Roger Mandujano Ayala.

Según la información expuesta, a la fecha se han alfabetizado 147 mil personas de una meta de 500 mil, y en los municipios de Nicolás Ruiz y Huixtán se reportó el levantamiento de la “bandera blanca”.

El especialista indicó que la Unesco prepara un primer informe con base en trabajo de campo realizado en 19 regiones, con observaciones y entrevistas hechas por equipos de la Secretaría de Educación e investigadores de universidades de Chiapas, documento que prevén presentar en la entidad o en la Ciudad de México.

Añadió que el análisis incluye efectos sociales y comunitarios, como cambios asociados a la decisión de mujeres de incorporarse a procesos de alfabetización, además de la identificación de limitaciones e inconsistencias detectadas en el camino, entre ellas la falta de textos.

Rodríguez sostuvo que la alfabetización que promueve el organismo va más allá de leer y escribir, al incluir habilidades funcionales como la alfabetización digital y la capacidad de distinguir entre información falsa y verdadera, por lo que el seguimiento busca registrar tanto avances como ajustes necesarios para fortalecer el programa y sus aprendizajes. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

