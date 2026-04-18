Dos casos de gusano barrenador en Zacatecas encienden medidas sanitarias

ZACATECAS, ZAC.- Se activaron cercos sanitarios en algunas regiones de Zacatecas tras registrarse dos casos de gusano barrenador, situación que ha generado preocupación entre productores ganaderos, de acuerdo con reportes en el estado. Autoridades de la Secretaría del Campo del gobierno estatal y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informaron que no existe una alerta sanitaria, pero llamaron a los productores a reforzar medidas preventivas básicas.

Las autoridades sanitarias señalaron que uno de los casos se registró en ganado del municipio de Tlaltenango, donde se atendió a una becerrita de siete días de nacida en la localidad Carretones, que presentaba infestación en el ombligo. Indicaron que el animal recibió tratamiento de inmediato y se logró su recuperación, por lo que se difundieron acciones entre ganaderos del sur de la entidad para revisar hatos, desinfectar ombligos en becerros recién nacidos y mantener vigilancia constante de heridas.

El segundo caso fue detectado en un perro en el municipio de Villa de Cos; según la información disponible, el canino habría llegado infectado procedente del municipio de San Luis Potosí. Productores consultados señalaron que no han recibido notificación sobre la activación de una alerta sanitaria oficial por un brote, aunque reconocieron preocupación en el sector.

“Sí hay sicosis entre los ganaderos y entre nosotros mismos hemos compartido información para extremar medidas de prevención”, indicaron algunos productores.

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