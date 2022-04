Va San Lázaro hacia parálisis legislativa tras choque en votación de Ley Eléctrica

Morena acordó no avalar iniciativas de oposición, que tampoco respaldará las reformas del partido oficial a la Constitución

CDMX.- El choque entre las bancadas de Morena y sus aliados con los partidos opositores en la Cámara de Diputados se acrecentó después del rechazo a la reforma eléctrica, y se perfila una parálisis legislativa en el interior de San Lázaro en cuanto a reformas importantes y constitucionales.

Mientras que los morenistas acordaron no avalar una sola iniciativa impulsada por la oposición, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC coinciden en que tampoco respaldarán las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con El Universal, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavez, confirmó que en su grupo parlamentario se determinó no apoyar las iniciativas de la oposición. “Hemos dicho que después de su rechazo a la reforma eléctrica hay un antes y un después, y en ese antes y en ese después nosotros no tenemos por qué estar respaldando los temas en los que ellos dicen tener interés, cuando en realidad sus intereses obedecen a sectores muy particulares. No puede ser que actúen como si nada hubiera pasado. Pasó y que se hagan responsables de ello”, dijo.

Así, reformas que incluso eran de consenso, como la prohibición al doble remolque surgida desde el PRI, se quedarán en el tintero.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, advirtió que bloquear las propuestas de la oposición será una “grave lesión al pueblo”.

“Nosotros tomamos muy en serio nuestra posición legislativa y lo que presentamos es por el bien de México. Votamos siempre en conciencia y pensamos que bloquear iniciativas que le sirven a la gente no es una ofensa a nosotros, es una grave lesión al pueblo de México”, declaró.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, calificó la postura de Morena como “amago” y una intentona de querer “doblegarlos a la mala”.

“Es lamentable que por una revancha política pretendan desechar nuestras iniciativas. Me parece que se equivoca el oficialismo al entender mayoría por absolutismo”.

El líder panista en la Cámara Baja, Jorge Romero, advirtió que dicha estrategia no es novedad, pues los guindas, sostuvo, llevan cuatro años bloqueando las propuestas de la oposición.

“Son unos ridículos. No hay sorpresa ni novedad, ya llevan cuatro años bloqueando nuestras reformas, no nos espantan, y lo que ellos están provocando es bloquear todas sus iniciativas”.