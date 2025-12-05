Sheinbaum llega al sorteo del Mundial 2026 junto a gobernadores de NL, Jalisco y CDMX

Fútbol
/ 5 diciembre 2025
    Sheinbaum llega al sorteo del Mundial 2026 junto a gobernadores de NL, Jalisco y CDMX
    La presidenta Claudia Sheinbaum arribó al Kennedy Center en Washington D.C. para participar en el sorteo del Mundial 2026, acompañada por los gobernadores Pablo Lemus, Samuel García y Clara Brugada. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum participa en el sorteo del Mundial 2026 en Washington, acompañada por gobernadores y el presidente de la FIFA. Conoce los detalles del evento y las novedades del torneo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó este viernes al Kennedy Center de Washington D.C., sede del esperado sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026, el primero con 48 naciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sheinbaum arribó acompañada por los mandatarios estatales de las sedes mexicanas: Pablo Lemus (Jalisco), Samuel García (Nuevo León) y Clara Brugada (Ciudad de México).

A su llegada, la presidenta fue vista junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien sostuvo un breve intercambio previo al inicio de la ceremonia. El ambiente exterior estuvo marcado por una intensa nevada que cubrió los accesos al recinto cultural.

El sorteo ocurre a 189 días del inicio del torneo, que arrancará en el emblemático Estadio Azteca el 11 de junio de 2026.

UNA ALFOMBRA ROJA LLENA DE FIGURAS

La alfombra roja del Kennedy Center contó con la presencia de personalidades deportivas de talla mundial. Entre los invitados destacaron:

Tom Brady, leyenda de la NFL

Shaquille O’Neal, histórico de la NBA

Wayne Gretzky, ícono de la NHL

Aaron Judge, estrella de la MLB

La ceremonia es conducida por Rio Ferdinand, ex capitán de la selección de Inglaterra, en un despliegue de figuras que muestra la magnitud del evento.

También, el área fue ocupada por simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump, quien llegó al recinto debido a su participación en actividades paralelas relacionadas con el sorteo.

CÓMO QUEDARÁN DEFINIDOS LOS GRUPOS

La competición contará con 48 selecciones, distribuidas en cuatro bombos según el ranking FIFA. Tras el sorteo, se formarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Aún quedan seis plazas disponibles, que se definirán en repechajes a celebrarse antes del 31 de marzo.

Por primera vez en la historia, la FIFA designó favoritos de antemano, buscando evitar enfrentamientos tempranos entre potencias. Así:

Argentina y España solo podrían encontrarse en la final.• Inglaterra y Francia están protegidas para avanzar por caminos separados.

Italia, ubicada en el puesto 12 del ranking, deberá disputar repechaje para aspirar a un lugar.

EL CAMINO DEL MUNDIAL 2026

El partido inaugural será en el Estadio Azteca, donde México abrirá la competencia. A lo largo del torneo, Estados Unidos utilizará 11 estadios de la NFL a partir de cuartos de final, siendo el país que albergará la mayoría de los encuentros.

Estados Unidos debutará el 12 de junio en Inglewood, California.• Canadá iniciará su participación en Toronto.• México buscará avanzar más allá de cuartos de final, ronda que nunca ha superado.

Los detalles sobre sedes exactas y horarios serán revelados el sábado.

DATOS CURIOSOS

• Es el primer Mundial con 48 selecciones.

• El Estadio Azteca será el único en la historia en inaugurar tres Copas del Mundo.

• El sorteo se realizó bajo temperaturas bajo cero y con nieve cayendo en Washington.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

