Sheinbaum llega al sorteo del Mundial 2026 junto a gobernadores de NL, Jalisco y CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó este viernes al Kennedy Center de Washington D.C., sede del esperado sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026, el primero con 48 naciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Sheinbaum arribó acompañada por los mandatarios estatales de las sedes mexicanas: Pablo Lemus (Jalisco), Samuel García (Nuevo León) y Clara Brugada (Ciudad de México).

A su llegada, la presidenta fue vista junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien sostuvo un breve intercambio previo al inicio de la ceremonia. El ambiente exterior estuvo marcado por una intensa nevada que cubrió los accesos al recinto cultural.

El sorteo ocurre a 189 días del inicio del torneo, que arrancará en el emblemático Estadio Azteca el 11 de junio de 2026.

UNA ALFOMBRA ROJA LLENA DE FIGURAS

La alfombra roja del Kennedy Center contó con la presencia de personalidades deportivas de talla mundial. Entre los invitados destacaron:

• Tom Brady, leyenda de la NFL

• Shaquille O’Neal, histórico de la NBA

• Wayne Gretzky, ícono de la NHL

• Aaron Judge, estrella de la MLB