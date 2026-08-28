Venta de predios de El Encanto Inn abre cuestionamientos sobre el futuro del Centro Histórico de San José del Cabo

La venta de terrenos vinculados a El Encanto Inn, en el Centro Histórico de San José del Cabo, ha generado cuestionamientos públicos por el posible destino inmobiliario de los predios y por la trayectoria de su propietaria, Blanca Pedrín, quien durante años ha participado en iniciativas relacionadas con la conservación de la identidad urbana y ambiental de la zona. La propia Asociación del Centro Histórico de San José del Cabo presenta a Pedrín como empresaria hotelera y como una de las voces que han participado en acciones de rescate del centro histórico, las playas y el estero josefino. En sus intervenciones públicas también ha defendido la importancia de mantener un equilibrio entre el desarrollo turístico, la calidad de vida de los habitantes y la conservación del patrimonio local.

En febrero de 2026, una columna publicada por Lourdes Mendoza en El Financiero retomó información difundida previamente por el sitio El Macroproyecto Pedrín, portal que asegura haber reunido documentos notariales, registros catastrales e información pública relacionada con las propiedades de El Encanto Inn. De acuerdo con esas publicaciones, el hotel y sus anexos se encuentran sobre cuatro predios contiguos que, en conjunto, superarían los 4 mil 700 metros cuadrados. El portal sostiene que la venta de las propiedades comenzó de manera escalonada desde septiembre de 2024 y señala a la empresa Victoria San José S.A. de C.V. como compradora de los predios involucrados en las operaciones que documenta. La columna de El Financiero también refiere que en esos terrenos podría desarrollarse un complejo de varios niveles y más de 150 habitaciones. La información ha abierto una discusión sobre el impacto que un proyecto de esa escala podría tener en una zona caracterizada históricamente por construcciones de menor altura y por su valor urbano y patrimonial.

El punto que han destacado las publicaciones es el contraste entre esos señalamientos y la postura pública que Pedrín ha mantenido durante años en favor de la protección del Centro Histórico y de un crecimiento más equilibrado en San José del Cabo. Sin embargo, la información consultada plantea el desarrollo en términos de posibilidad y no como una obra ya ejecutada, por lo que cualquier alcance definitivo del proyecto dependería de los procesos, autorizaciones y características que eventualmente se presenten ante las autoridades correspondientes. Por ahora, el caso ha colocado nuevamente en la conversación pública el debate sobre cómo compatibilizar la inversión inmobiliaria con la conservación de la identidad y el patrimonio del Centro Histórico de San José del Cabo.

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