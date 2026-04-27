VIDEO: Así fue la captura de “El Jardinero”, líder regional del CJNG en Nayarit

La captura de Audias “N”, alias “El Jardinero”, considerado líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, se convirtió en uno de los operativos de seguridad más relevantes del año luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compartiera el video del momento exacto de su detención. El operativo ocurrió en el estado de Nayarit y fue resultado de 19 meses de trabajos de inteligencia, seguimiento estratégico e intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

¿Cómo localizaron a “El Jardinero”? De acuerdo con autoridades federales, investigaciones de campo y gabinete permitieron identificar que el presunto líder criminal se escondía en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, en Nayarit. Las autoridades detectaron que se refugiaba en una cabaña protegida por un amplio esquema de seguridad conformado por: - Cerca de 30 camionetas - Más de 60 personas armadas - Vigilancia constante en la zona Ante este panorama, las fuerzas federales diseñaron un operativo de alto nivel para evitar enfrentamientos y reducir riesgos para la población.

El despliegue aéreo y terrestre Para ejecutar la captura participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El despliegue incluyó: - Cuatro helicópteros de apoyo cercano - Dos helicópteros de transporte - Cuatro aeronaves de ala fija - 120 elementos de tropa de acción directa - 400 elementos navales de respaldo Intentó escapar por un desagüe Uno de los momentos más impactantes del video muestra cómo, al notar la presencia de las fuerzas federales, los escoltas de “El Jardinero” se dispersaron para generar una distracción. Mientras eso ocurría, el presunto líder criminal intentó escapar ocultándose en un conducto de desagüe. Sin embargo, gracias al seguimiento aéreo y terrestre, elementos navales lograron ubicarlo antes de que escapara. En la grabación se observa cómo fue interceptado, obligado a tirarse al suelo y posteriormente esposado. No hubo disparos ni víctimas El Gobierno federal destacó que la operación fue ejecutada de forma “quirúrgica”. Durante la captura: - No se realizó ningún disparo - No hubo personas lesionadas - No se registraron fallecidos - No existieron daños colaterales Tras su detención, Audias “N” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Qué sigue para “El Jardinero”? Además de procesos judiciales en México, el presunto líder criminal también enfrenta una orden de extradición hacia Estados Unidos. Las autoridades señalaron que esta captura representa un golpe importante contra la estructura operativa del CJNG y podría impactar en la disminución de la violencia en diversas regiones del país. El video del operativo ya circula ampliamente en redes sociales y ha generado gran atención por la forma en que se desarrolló la detención sin disparos y con una fuerte estrategia de inteligencia.

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