Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

MORELIA, MICH.- Luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que estudiantes del Colegio de Bachilleres en Michoacán realizan una coreografía en la que simulan ser sicarios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó el cese inmediato de la directora del plantel y del docente involucrado en la organización del evento. El mandatario estatal calificó la actividad como “inapropiada” y sostuvo que se trata de una expresión que incurre en apología del delito, por lo que instruyó medidas administrativas. “Tomamos una decisión administrativa y hubo un cese fulminante de la directora y el maestro o maestra que organizaron este tema inapropiado, apológico de la delincuencia. Esto no puede suceder en Michoacán”, afirmó.

Ramírez Bedolla subrayó que en la entidad está prohibida cualquier manifestación que promueva la violencia o la delincuencia, y reiteró que su administración, dijo, trabaja por la pacificación del estado. Asimismo, llamó a instituciones educativas, públicas y privadas, a proteger a niñas, niños y jóvenes de lo que denominó “anticultura delictiva”, al señalar que los centros escolares deben privilegiar mensajes y actividades formativas.

El video que detonó la controversia corresponde a un evento denominado “Baile de Sectoriales”, realizado en el municipio de Contepec, donde alumnos participaron con vestimenta táctica, como pasamontañas y chalecos antibalas, además de portar réplicas de armas, de acuerdo con las imágenes difundidas. Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados, lo que generó debate en redes sociales sobre los límites de la expresión artística en entornos educativos.

Ante la polémica, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) señaló en un comunicado que desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pueda interpretarse como apología del delito, aunque reconoció la creatividad y libertad de expresión del alumnado y exhortó a privilegiar contenidos que fomenten valores positivos. El organismo reiteró su compromiso con la formación integral basada en el respeto, la paz y la sana convivencia, y llamó a actuar con sensibilidad y responsabilidad en el contexto actual, con el bienestar de la juventud como prioridad.

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