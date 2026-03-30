Protección Civil arranca Operativo de Semana Santa en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Ante el periodo de vacaciones de Semana Santa, Protección Civil de Nuevo León implementó un operativo en él participarán más de mil 300 elementos de esa dependencia. El despliegue tiene por objetivo salvaguardar la integridad de la población y de los visitantes que se desplazan por el estado.

La fuerza de tarea está integrada por paramédicos, bomberos y personal de Protección Civil estatal y municipal, quienes trabajarán de manera coordinada para proteger a las familias de Nuevo León y a quienes visitan la entidad. El operativo se desarrolla en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y dependencias municipales, estatales y federales con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia que pudiera presentarse durante el periodo vacacional. Entre las acciones que se realizan destacan recorridos en carreteras estatales y federales, así como en destinos turísticos, balnearios, presas, ríos, parajes naturales y zonas de alta afluencia de visitantes.

“Estas acciones tienen como finalidad prevenir accidentes, brindar orientación a la ciudadanía y actuar de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo”, estableció la dependencia estatal. Como parte del operativo también se llevan a cabo recorridos de vigilancia en las presas del estado, donde personal especializado de Protección Civil realiza patrullajes mediante vehículos acuáticos con el objetivo de brindar apoyo inmediato en caso de emergencia, prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes acuden a estos espacios recreativos. Por vía aérea también se estará vigilando con los tres helicópteros de la dependencia lo que permite supervisar zonas de difícil acceso, detectar posibles riesgos, reforzar la coordinación operativa y brindar atención inmediata en caso de que se presente alguna emergencia.

Otra acción es que se instalarán puntos de auxilio en lugares estratégicos y ante las altas temperaturas que son tan comunes en esta época se mantendrá el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para emitir alertas oportunas ante riesgos de incendios forestales o cambios en las condiciones climáticas. Entre las recomendaciones emitidas están: evitar la quema de basura y fogatas en áreas naturales; manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, así como respetar las indicaciones en ríos, presas y parajes turísticos.

Publicidad