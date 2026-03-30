‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el elemento central del Plan B de la reforma electoral es la disminución de privilegios, en referencia a las diferencias que se presentaron con el Partido del Trabajo (PT) en torno a ese paquete de cambios. Durante su conferencia mañanera de este lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria destacó reformas orientadas a reducir las llamadas “pensiones doradas” de funcionarios y, dijo, recortar privilegios en congresos locales y municipios, además de señalar un presupuesto alto en el Senado.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum acusó que consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) percibían ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo y contaban con prestaciones como seguro de gastos médicos. “Nuestro proyecto, siempre lo manifestamos, era disminuir privilegios, y más de los que viven del erario público. Eso es una cosa y va avanzando y va avanzando bien. Y solo la votaron tres partidos, los otros no quisieron votarlo; con uno u otro argumento no quisieron votarlo, ellos prefieren que el recurso se vaya para beneficios personales (...)”, externó.

Agregó que otra parte del Plan B que no avanzó fue la revocación de mandato para realizarla en el tercer año de gobierno de la persona titular del Ejecutivo, de acuerdo con lo planteado en esa propuesta. Como lo ha señalado en días recientes, Sheinbaum insistió en que la ciudadanía decidirá qué ocurrirá con institutos políticos como el PT, en el contexto de las diferencias expresadas sobre el tema. La Presidenta subrayó que, de cara a las elecciones de 2027, corresponde a los propios partidos políticos definir sus alianzas, al referirse a la configuración electoral que se construye rumbo a ese proceso.

Publicidad