Vinculan a proceso a ‘El M24’, presunto líder de facción de la Unión Tepito

CDMX.- Sergio Iván, alias “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, presunto líder de una facción de la Unión Tepito, fue vinculado a proceso por el delito de asociación delictuosa, informaron autoridades judiciales de la Ciudad de México.

Durante una audiencia celebrada este viernes, un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

El juzgador también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá fortalecer la acusación con nuevos datos de prueba, de acuerdo con fuentes ministeriales.

“El M24” fue detenido el lunes 12 de enero por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en actividades criminales.

Según la Fiscalía capitalina, Sergio Iván es señalado como líder del grupo conocido como Los Orejones y como colaborador cercano de Óscar N, alias “El Lunares”, ex dirigente de la Unión Tepito, quien se encuentra preso desde febrero de 2020.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que “El Monstruo de la Unión” presuntamente operaba de manera directa con otros integrantes del grupo criminal identificados como “El Tuna” y “El Cabezón”.

Las autoridades señalaron que la vinculación a proceso forma parte de las acciones para desarticular células delictivas que operan en la capital del país, particularmente aquellas relacionadas con delitos de alto impacto. Con información de El Universal