Viven en “Pejelandia”, dicen a Luisa María Alcalde por su informe en la Cámara de Diputados

La diputada Edna Giselle Acevedo, de la bancada del PRD, lanzó fuertes críticas en contra de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ante las cifras que declaró en materia de feminicidios, seguridad y migración en México, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

“Me gustaría que me invitara a ese México que usted describe y entonces no se llamaría México, se llamaría ‘Pejelandia’ o algo así, pero no México, porque ustedes parecen que están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras, las cuotas con la delincuencia organizada, espiando, amenazando e injuriando, parece que se conforman con las órdenes que les da un hombre aunque sea el presidente de la República”, fue el mensaje crítico de la legisladora Edna Giselle Acevedo, del PRD.

