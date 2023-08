‘Xóchitlnomics’: las propuestas de Xóchitl Gálvez para recuperar la economía

La legisladora señaló que para combatir la marginación es necesario como primer punto tener un Estado de Derecho, “la ley, sí es la ley; dos, evitar la extorsión, no la de la delincuencia, la de los funcionarios; tres, apostarle a la seguridad pública.

Como cuarto punto propone agua y energía limpia; cinco, mejor infraestructura para el sector energético, con ductos de gas al sureste y líneas de transmisión hacia zonas industriales.

En el sexto abundó que es necesario fortalecer el capital humano e integrarlo a las nuevas tecnologías. “Temas como la inteligencia artificial, la robótica y la programación tienen que estar en los planes de estudio, tratar de manera inteligente, en pocas palabras dejar de gastar a lo pendejo como lo hemos hecho”, detalló.

El séptimo punto enfatizó que es necesario un manejo responsable de la economía; ocho, reducir la desigualdad; nueve, un desarrollo regional sostenible, con identidad. Sobre este punto señaló que no es la misma fuerza productiva en Nuevo León que en entidades como Chiapas o Yucatán.

Para finalizar, en el décimo punto refirió que es indispensable un sistema de protección universal. “No podemos dejar pasar la mejor oportunidad que nos está ofreciendo este momento la economía, el nearshoring, si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos, no nos van a perdonar. Esta oportunidad no se va a volver a presentar en muchísimas décadas”, concluyó.