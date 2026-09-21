‘Yo ni me meto’... Sheinbaum sobre encuesta de Morena para las elecciones de 2027

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria reconoció que este tipo de procesos puede generar inconformidad entre quienes participaron y no fueron elegidos para ocupar una coordinación.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no intervino en las encuestas realizadas por Morena para definir a sus coordinadores rumbo a las elecciones de 2027 , luego de que surgieran cuestionamientos internos sobre algunos de los perfiles seleccionados.

Sheinbaum explicó que el partido utiliza las encuestas como un mecanismo para evitar que las designaciones dependan directamente de la dirigencia. Según detalló, el procedimiento contempla 10 preguntas , cada una con distintos valores, para obtener una calificación final.

“Siempre va a haber gente que hubiera querido quedar como coordinador y no queda, entonces siempre va a haber algún descontento del que no quedó”, expresó.

SHEINBAUM DICE QUE NO INTERVINO EN EL PROCESO

Ante las preguntas sobre quién realizó las encuestas y la forma en que se llevaron a cabo, Sheinbaum sostuvo que decidió mantenerse al margen del proceso interno.

“Yo ni me meto, yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron. Es un equipo muy profesional”, señaló.

La presidenta no dio detalles sobre las empresas o equipos encargados de cada medición durante la conferencia. Su explicación se centró en señalar que confía en las personas responsables de realizar el procedimiento.

El tema tomó relevancia después de que algunos militantes y aspirantes expresaran desacuerdos con los resultados de las encuestas para definir las coordinaciones estatales de Morena rumbo a 2027. La propia Sheinbaum reconoció que las inconformidades forman parte de este tipo de procesos internos.

La selección mediante encuestas ha sido utilizada por Morena en distintos procesos para determinar candidaturas y coordinaciones. El método busca medir el respaldo de los participantes entre la población consultada antes de formalizar las definiciones correspondientes.

MORENA UTILIZA ENCUESTAS PARA DEFINIR COORDINADORES

De acuerdo con la explicación ofrecida por Sheinbaum, el mecanismo utilizado para las actuales definiciones contempla 10 preguntas que reciben diferentes ponderaciones. Con los resultados se genera una evaluación que permite establecer quién obtiene la mayor valoración dentro de la medición.

La presidenta recordó que uno de los objetivos de este sistema es evitar que la decisión dependa exclusivamente de la dirigencia partidista. La utilización de encuestas pretende incorporar la percepción de las personas consultadas en el proceso.

Sin embargo, la aplicación del método también ha generado cuestionamientos cuando los resultados no coinciden con las expectativas de los aspirantes o de sus grupos políticos. En esos casos, las inconformidades pueden hacerse públicas antes de que concluyan los procesos internos.

Sheinbaum sostuvo que los resultados deberán conocerse públicamente cuando corresponda. Hasta entonces, pidió tomar con cautela las versiones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre quién habría obtenido mejores resultados.

“Uno ve los medios y las redes y no necesariamente es lo que piensa la gente”, afirmó.

LOS RESULTADOS SERÁN CONOCIDOS EN SU MOMENTO

La presidenta planteó que existe una diferencia entre la percepción generada en redes sociales y medios de comunicación y lo que pueden reflejar las encuestas realizadas directamente a la ciudadanía.

Por ello, Sheinbaum señaló que será necesario esperar a que se hagan públicos los resultados para conocer los datos correspondientes a cada proceso. La mandataria no adelantó cifras ni nombres adicionales durante la conferencia.

Las definiciones de Morena forman parte de la preparación política rumbo al proceso electoral de 2027, cuando estarán en disputa distintos cargos de elección popular en México. Los procesos internos del partido han comenzado a generar atención debido a la selección de perfiles que buscarán competir en las entidades donde habrá elecciones.

La presidenta también insistió en que las diferencias entre aspirantes son previsibles cuando existe más de una persona interesada en obtener una coordinación.

“Siempre va a haber algún descontento del que no quedó”, reiteró al explicar su postura sobre las inconformidades.

DATOS CURIOSOS

· El mecanismo explicado por Sheinbaum contempla 10 preguntas para determinar una calificación final.

· La presidenta afirmó que no intervino en la organización ni en la supervisión de las encuestas.

· Morena utiliza las encuestas como una alternativa al llamado “dedazo” para definir coordinadores.