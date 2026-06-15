1986 vs 2026: En la cancha la economía de México se abre al mundo

El balón vuelve a rodar en suelo mexicano. Sin embargo, la justa mundialista de este 2026 dista enormemente de aquella entrañable fiesta de 1986 que coronó a Diego Maradona.

En cuatro décadas, pasamos de un torneo de 24 selecciones concentrado enteramente en nuestro territorio, a un macroevento de 48 equipos compartido con Estados Unidos y Canadá.

Las reglas cambiaron drásticamente: el VAR redefinió la justicia deportiva, se incrementaron los cambios permitidos por partido y la logística corporativa de la FIFA alcanzó dimensiones multimillonarias.

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Esta profunda evolución del juego y su organización funciona como el espejo perfecto para analizar la radical transformación de la arquitectura económica e institucional de nuestro país.

En 1986, México operaba como una economía sumamente cerrada, atrapada en la dolorosa resaca de la “década perdida”. Asfixiado por la crisis de la deuda externa y una inflación desbocada que superaba el 100% anual, el viejo modelo de sustitución de importaciones colapsaba irremediablemente. Fue justamente ese año cuando iniciamos una tímida apertura al ingresar al GATT.

Institucionalmente, el panorama era vulnerable; el Banco de México carecía de autonomía. Cuatro décadas después, ostentamos una sólida política monetaria que ha blindado la estabilidad cambiaria. De la parálisis comercial de los ochenta transitamos a ser una potencia exportadora firmemente integrada mediante el T-MEC, con socios comerciales que antes mirábamos con recelo y desconfianza.

El contraste también devela asignaturas pendientes y rezagos estructurales. Mientras que la crisis que veníamos arrastrando en 1986 fue de origen interno y fiscal, los desafíos actuales se vinculan más al estancamiento de la productividad general y la persistente informalidad.

En el plano social, el México de 1986 aún sanaba las profundas heridas del terremoto de 1985, un hito que despertó a una sociedad civil solidaria frente a un Estado rebasado. En contraste, el México actual experimenta una acelerada transición demográfica y digital, pero severamente fragmentado por una desigualdad regional que divide al próspero norte del rezagado sur.

Organizar la Copa del Mundo en 1986 constituyó un heroico acto de resiliencia frente a la adversidad financiera y natural.

En este periodo mundialista, el torneo simboliza la madurez de una nación que supo construir andamiajes macroeconómicos e instituciones robustas las cuales empiezan a tambalearse a la par de las amenazas crecientes de por la inseguridad y el fortalecimiento de los poderes facticos paralelos al Estado.

El gran reto actual ya no consiste en estabilizar variables nominales, sino en lograr que los frutos de nuestra inserción global permeen en el bienestar de toda la ciudadanía.

A manera de silbatazo final, resulta ineludible una última reflexión histórica. Así como en aquel año de 1986 no dimensionábamos los verdaderos alcances de la apertura económica que recién iniciábamos, ni anticipábamos que pocos años después empezarían los avances hacia un país democrático y un sistema político plural, hoy parecemos adolecer de una miopía similar.

Atrapados en la euforia del espectáculo deportivo, tampoco dimensionamos ahora que nos estamos dirigiendo hacia un peligroso camino institucional, cimentado en las decisiones y el rumbo que elegimos en el año 2018.

Las reglas del juego están cambiando fuera de la cancha, y el resultado del partido que se trabajó a lo largo de tres décadas, parece que nos lo han remontado.

Economista y Catedrático de la Universidad La Salle Satillo

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