4T: Estado ‘conspiranoico’

La claridad (involuntaria) de la consejera presidencial. La consejera jurídica de la Presidenta se enredó en la mañanera de antier en su réplica a las críticas recibidas por los lineamientos presidenciales “para la protección de los derechos de las audiencias”. No pudo escapar de su rincón a la defensiva, negando, pero no contraargumentando ante el rigor de las opiniones de los críticos provenientes de las más diversas perspectivas de análisis. Lo que sí dejó claro, sin proponérselo, la licenciada Luisa María Alcalde Luján es el trato que le merecen al régimen las opiniones y las posiciones contrarias a las suyas: se trata de conspiraciones, de “campañas de desinformación”.

Ojo con la cobertura electoral. Lo más relevante para el tema es que con esa actitud resolverá, conforme a los “lineamientos”, una dependencia del Ejecutivo, las quejas –promovidas por el propio régimen– contra el menor rasgo crítico a las coberturas informativas adversas a los intereses del grupo en el poder. Por ejemplo, sobre la impunidad del gobernador sinaloense Rocha Moya, sobre las fusiones político-criminales o sobre los fraudes –desde ahora en germinación– para madurar en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Sí. Tal como están los lineamientos, habrá multas cuantiosas a las empresas informativas que se atrevan a informar sobre las macroelecciones de 2027, o habrá autocensura de los medios para evitarse problemas. Y en este punto quizás se explique la prisa por sacar adelante, a marchas forzadas, las restricciones en curso contra la libertad de expresión y los derechos informativos.