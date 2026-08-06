4T: Estado ‘conspiranoico’

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Opinión
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    4T: Estado ‘conspiranoico’
    CUARTOSCURO

Como a todas las dictaduras, como la que tenemos aquí en avanzada construcción, las consume el miedo al ‘enemigo’, que generalmente coincide con el inventario de sus víctimas, potenciales o reales

La claridad (involuntaria) de la consejera presidencial. La consejera jurídica de la Presidenta se enredó en la mañanera de antier en su réplica a las críticas recibidas por los lineamientos presidenciales “para la protección de los derechos de las audiencias”. No pudo escapar de su rincón a la defensiva, negando, pero no contraargumentando ante el rigor de las opiniones de los críticos provenientes de las más diversas perspectivas de análisis. Lo que sí dejó claro, sin proponérselo, la licenciada Luisa María Alcalde Luján es el trato que le merecen al régimen las opiniones y las posiciones contrarias a las suyas: se trata de conspiraciones, de “campañas de desinformación”.

Ojo con la cobertura electoral. Lo más relevante para el tema es que con esa actitud resolverá, conforme a los “lineamientos”, una dependencia del Ejecutivo, las quejas –promovidas por el propio régimen– contra el menor rasgo crítico a las coberturas informativas adversas a los intereses del grupo en el poder. Por ejemplo, sobre la impunidad del gobernador sinaloense Rocha Moya, sobre las fusiones político-criminales o sobre los fraudes –desde ahora en germinación– para madurar en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Sí. Tal como están los lineamientos, habrá multas cuantiosas a las empresas informativas que se atrevan a informar sobre las macroelecciones de 2027, o habrá autocensura de los medios para evitarse problemas. Y en este punto quizás se explique la prisa por sacar adelante, a marchas forzadas, las restricciones en curso contra la libertad de expresión y los derechos informativos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-ejecutivo-como-arbitro-y-rector-de-la-comunicacion-CF22508820

“Conspiranoia”. La “cabeza” del artículo proviene de “El Mago del Kremlin”, la multipremiada novela de Giuliano da Empoli. Menos celebrada ha sido la versión cinematográfica, con guion de Emmanuel Carrère (que yo sí aplaudí). Un personaje del aparato estatal llama conspiranoicos a rusos indefensos inconformes con la deriva despótica de Putin. El despectivo se refiere a las conjeturas (acertadas) de la oposición sobre la fragua, en secreto, por un grupo reducido, de las decisiones en curso de concentración del poder y eliminación de enemigos del dictador. Pero en la historia universal y en las narraciones locales es más frecuente encontrar muestras de “conspiranoia” en quienes detentan poderes despóticos que en sus víctimas. Éstas suelen terminar, en efecto, conspirando, organizándose o movilizándose abiertamente contra sus opresores.

Un compló contra la censura. En esa lógica se inscribe la línea de argumentación del régimen contra la crítica a sus “lineamientos” para protegerse: el del contacto de las audiencias con las críticas, en medios y redes, al desempeño catastrófico del poder concentrado. Como a todas las dictaduras, como la que tenemos aquí en avanzada construcción, las consume el miedo al “enemigo”, que generalmente coincide con el inventario de sus víctimas, potenciales o reales, o sus deudos, a quienes siempre les “descubre” conspiraciones contra el grupo apoderado de los órganos del Estado. Y así fue como la consejera jurídica de la Presidenta dio con una “conspiración” –inverosímil– de la más diversa aglomeración de voces, supuestamente juntas, en “campaña de desinformación” contra el régimen, por el hecho de encontrar en sus “lineamientos” un proyecto articulado de censura contra la libre circulación de informaciones, ideas, opiniones y propuestas alternativas de gobierno. Eso sí: envuelto para regalo protector de los derechos de las audiencias.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM

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José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

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