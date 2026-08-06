A Colosio le conviene ir por Sonora

Influye en esto Dante Delgado -dueño del MC- y mucho menos, Máynez. Pero el control del ungimiento emecista es de Samuel. Olvídense de las encuestas.

Le midió el agua a los tubérculos poblanos y se dio cuenta de que -para salvar el pellejo- su compadre Samuel tiene qué poner a un candidato perdedor por la gubernatura.

De panzazo ganó la senaduría y apenas entibiaba su curul, pidió licencia para ir a calentar los ánimos en Nuevo León.

Luis Donaldo Colosio Riojas quedó a deber a su paso por la alcaldía de Monterrey. Su tesorero lo salvó de la quema.

Dante trae carpetas de investigación pendientes en la FGR, que se ha especializado en revivir casos en apariencia muertos de personajes políticos que se quieren pasar de vivos.

El mandamás naranja estuvo en el bote por malversación de fondos públicos, cuando gobernó en Veracruz, al sustituir a Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue llamado por Salinas de Gortari para ocupar la secretaría de Gobernación.

Fue detenido el 19 de diciembre de 1994 y estuvo encarcelado en el Penal de Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz, durante 15 meses.

Fue objeto de lo que se conoce como “exoneración política”, pero nunca devolvió al fisco los $450 millones materia de la acusación de que fue objeto.

Buena parte de ese dinero de seguro lo “invirtió” en la fundación del MC, el 1 de agosto de 1999.

Hago esta referencia para reafirmar que tanto él como Samuel se mueven y se seguirán moviendo bajo los designios del Palacio Nacional.

Y la señal enviada para el MC es poner a un candidato -o con terminación de mujer- que pierda ante la abanderada de Morena.

El factor “Adrián de la Garza” es harina de otro costal.

La presidente Sheinbaum podría tolerar que su candidata perdiera con el priyista, pero nunca ante el MC.

Y debido a este esquema, Colosio Riojas está abriendo la brecha hacia Sonora, donde dejó el ombligo hace 41 años.

La dirigencia nacional del MC convocó para el próximo 24 de agosto, en Guaymas, Sonora, una reunión plenaria de diputados y senadores, siete días antes del inicio del periodo de sesiones.

La decisión es interpretada como una señal de que el partido prepara el terreno para una eventual candidatura de Colosio en ese estado.

Con Colosio en Sonora, también gana Morena:

El gobernador morenista, Alfonso Durazo, ha especulado con una candidatura de Colosio dentro de la 4T.

Con este dato, Colosio llevaría todas las de ganar si se va a Sonora. Y si sucumbe a los cantos de la Circe Morena, aumentarían sus posibilidades en las presidenciales en 2030.

Cajón Desastre:

Samuel no va a poner a Mariana para que pierda por la gubernatura.

Tampoco va a pedirles eso a sus mejores cartas, Javier Navarro y Héctor García.

¿Quiénes le quedan para mandarlos a perder ante Adrián... o ante Clara?

Mike Flores, pero no creo, porque Samuel le tiene aprecio y no lo va a castigar con semejante afrenta.

¿Entonces? Félix Arratia, el ajonjolí de todos los moles y bueno para agachar la cerviz.