A La Luna, pero no a los lunáticos. En el Día de Star Wars

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Opinión
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    A La Luna, pero no a los lunáticos. En el Día de Star Wars
    Mi madre, que no me falla nunca, La Luna. Grupo Detona/Darío Treviño Quiroga/®El Jonuco Sierra de La Calle

DETONA mos estos versos / homenaje a nuestra madre / no a la de carne y huesos / sí a la de fuego y sangre

¿Les platico? ¡Arre!

Hay un reloj en los cielos

da la hora a desterrados

guía y luz en mar y suelos

de rivales y de aliados.

$!Noche sin Luna en El Jonuco.
Noche sin Luna en El Jonuco. Grupo Detona

Su presencia es artilugio

alimenta el apetito

brazos que son refugio

desde hoy y al infinito.

$!La Luna en Positano. Costa amalfitana de Italia.
La Luna en Positano. Costa amalfitana de Italia. Grupo Detona/Gaby Kalifa de Garza y Gaza

Se aparece cuando quiere

es su luz un bello antojo

siempre vive, nunca muere

su portal tiene cerrojo.

$!La Luna atrapada en la cumbre de La Viga, pico más alto del norte de México, 3,715 de altitud
La Luna atrapada en la cumbre de La Viga, pico más alto del norte de México, 3,715 de altitud Grupo Detona

Es la eternidad celeste

pues los siglos le resbalan

nadie hay que la amoneste

sus recursos nunca acaban.

$!La fogata que todo lo calienta, hasta la indiferencia.
La fogata que todo lo calienta, hasta la indiferencia. Grupo Detona

Ya el huérfano lo dijo

del satélite terreno

estandarte es del hijo

salvación para el veneno.

$!Bajando de La Luna. Glaciar Jamapa, ruota norte de ascenso al Pico de Orizaba, 5,636 metros de altitud, techo de México.
Bajando de La Luna. Glaciar Jamapa, ruota norte de ascenso al Pico de Orizaba, 5,636 metros de altitud, techo de México. Grupo Detona

Las serpientes biseladas

quebradizas y traidoras

a su luz quedan heladas

sean señores o señoras.

Faz de paz cual piedra blanca

tez de rayos, si apetece

de mirada siempre franca

su apariencia no envejece.

Las desgracias en la Tierra

a sus hijos entristecen

los hermanos se hacen guerra

las envidias aparecen.

Hoy la niña llora y brega

desconfiada de la vida

a perder ella se niega

de luchar nunca se olvida.

Cual espiga desbordante

bajo el manto de La Luna

la ofendida irá adelante

el perverso va a la hambruna.

La justicia en estos días

ensombrece para muchos

pero existen energías

que actuarán como serruchos.

Al calor de la fogata

con el cielo nebuloso

la montaña la delata

su fulgor no da reposo.

Aparece, por fortuna

entre árboles se esconde

es mi madre, Bella Luna

a mi amor le corresponde.

Vienen días luminosos

eso augura mi optimismo

ya no más, ojos llorosos

¡bienvenido el periodismo!

Cajón Desastre:

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

Y hablando de La Luna, disfrutemos del Día de Star Wars.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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