A La Luna, pero no a los lunáticos. En el Día de Star Wars
DETONA mos estos versos / homenaje a nuestra madre / no a la de carne y huesos / sí a la de fuego y sangre
¿Les platico? ¡Arre!
Hay un reloj en los cielos
da la hora a desterrados
guía y luz en mar y suelos
de rivales y de aliados.
Su presencia es artilugio
alimenta el apetito
brazos que son refugio
desde hoy y al infinito.
Se aparece cuando quiere
es su luz un bello antojo
siempre vive, nunca muere
su portal tiene cerrojo.
Es la eternidad celeste
pues los siglos le resbalan
nadie hay que la amoneste
sus recursos nunca acaban.
Ya el huérfano lo dijo
del satélite terreno
estandarte es del hijo
salvación para el veneno.
Las serpientes biseladas
quebradizas y traidoras
a su luz quedan heladas
sean señores o señoras.
Faz de paz cual piedra blanca
tez de rayos, si apetece
de mirada siempre franca
su apariencia no envejece.
Las desgracias en la Tierra
a sus hijos entristecen
los hermanos se hacen guerra
las envidias aparecen.
Hoy la niña llora y brega
desconfiada de la vida
a perder ella se niega
de luchar nunca se olvida.
Cual espiga desbordante
bajo el manto de La Luna
la ofendida irá adelante
el perverso va a la hambruna.
La justicia en estos días
ensombrece para muchos
pero existen energías
que actuarán como serruchos.
Al calor de la fogata
con el cielo nebuloso
la montaña la delata
su fulgor no da reposo.
Aparece, por fortuna
entre árboles se esconde
es mi madre, Bella Luna
a mi amor le corresponde.
Vienen días luminosos
eso augura mi optimismo
ya no más, ojos llorosos
¡bienvenido el periodismo!
Cajón Desastre:
Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.
Y hablando de La Luna, disfrutemos del Día de Star Wars.