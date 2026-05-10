¡A la Madre!
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Plácido DETONA hoy / en el Día de las Madres / con mis versos yo les doy / rimas nones versos pares. / Unas coplas sin fronteras / otras suenan lo contrario / entre algunas financieras / las demás de otro vestuario
Isabel Díaz Ayuso
A partir un par de madres
desde España vino Ayuso
se perdieron los encuadres
con poder y con abuso.
Claudia Sheinbaum perdió estilo
al vetarla sin recato
descargó todo su filo
exhibiendo su mandato.
Claudia Sheinbaum
A cuidarse, presidenta
fuego amigo la desmadra
en Palenque cobran renta
y sus perros ladra y ladra.
Crías cuervos hoy la acechan
alentados por su padre
de usted se aprovechan
el País les vale madre.
Tatiana Clouthier
Por andar de anticipada
brotan “hijos” por doquier
su ignorancia no es privada
lo sabemos desde antier.
Morton mueve su campaña
cortesano sampetrino
la metió en una maraña
malo y feo su destino.
Mariana Rodríguez
Madre será otra vez
su marido la festeja.
Que le baje a su altivez
hoy la gente le aconseja.
Se le ve por todos lados:
es política forzada
son muy chavos sus mercados
en las urnas son la nada.
Sanjuana Martínez
Contra todos arremete
mala madre muerde manos
tiene en contra al gabinete
y traiciona a sus hermanos.
Más que madre, enterradora
hasta AMLO la fustiga
de los fraudes, buena autora
es de muchos, enemiga.
Miguel Treviño de Hoyos
Le dicen “la miguelona”
quién sabe por qué será
perdió su única neurona
de la EGADE se caerá.
Malas “madres” este día
sampetrinos le enviarán
y una que otra “melodía”
serenatas cantarán.
Clara Luz Flores
Su apellido es vaticino
de lo que hoy recibirá
lejos de todo escrutinio
en su cargo seguirá.
Además de ser leal
es capaz, ni duda cabe
su poder es muy real
en la mano tiene llave.
Luisa María Alcalde
Joven madre de Leonora
hace un año lo dijimos
al gobierno se incorpora
tiene jefa, mas no amos.
De MORENA se desteta
con miras al dos mil treinta
su carrera tiene meta
es de cepa y es distinta.
Héctor García
Guadalupe, la gran madre
y su hijo predilecto
no hay perro que le ladre
es el alcalde correcto.
Se dejó de pretensiones
alejado de la grilla
alejó las tentaciones
tiene segura la silla.
Beatriz Gutiérrez Müller
A Sevilla fue a parar
no le llega ni una flor
miente como respirar
perdió todo su candor.
Es la madre del menor
que pulula por los bares
”DI-LA-PI-LA” deshonor
en Madrid y otros lugares.
Cajón Desastre:
Hoy abrazo a mi mamá
hasta el cielo donde yace
hago escala en Panamá
eso mucho me complace.
Agradezco a unos cuantos
la recuerden este día
les deseo los mismos tantos
por mi Dios en su porfía.