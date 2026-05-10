¡A la Madre!

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Opinión
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    ¡A la Madre! Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA hoy / en el Día de las Madres / con mis versos yo les doy / rimas nones versos pares. / Unas coplas sin fronteras / otras suenan lo contrario / entre algunas financieras / las demás de otro vestuario

Isabel Díaz Ayuso

A partir un par de madres

desde España vino Ayuso

se perdieron los encuadres

con poder y con abuso.

Claudia Sheinbaum perdió estilo

al vetarla sin recato

descargó todo su filo

exhibiendo su mandato.

Claudia Sheinbaum

A cuidarse, presidenta

fuego amigo la desmadra

en Palenque cobran renta

y sus perros ladra y ladra.

Crías cuervos hoy la acechan

alentados por su padre

de usted se aprovechan

el País les vale madre.

Tatiana Clouthier

Por andar de anticipada

brotan “hijos” por doquier

su ignorancia no es privada

lo sabemos desde antier.

Morton mueve su campaña

cortesano sampetrino

la metió en una maraña

malo y feo su destino.

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Mariana Rodríguez

Madre será otra vez

su marido la festeja.

Que le baje a su altivez

hoy la gente le aconseja.

Se le ve por todos lados:

es política forzada

son muy chavos sus mercados

en las urnas son la nada.

Sanjuana Martínez

Contra todos arremete

mala madre muerde manos

tiene en contra al gabinete

y traiciona a sus hermanos.

Más que madre, enterradora

hasta AMLO la fustiga

de los fraudes, buena autora

es de muchos, enemiga.

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Miguel Treviño de Hoyos

Le dicen “la miguelona”

quién sabe por qué será

perdió su única neurona

de la EGADE se caerá.

Malas “madres” este día

sampetrinos le enviarán

y una que otra “melodía”

serenatas cantarán.

Clara Luz Flores

Su apellido es vaticino

de lo que hoy recibirá

lejos de todo escrutinio

en su cargo seguirá.

Además de ser leal

es capaz, ni duda cabe

su poder es muy real

en la mano tiene llave.

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Luisa María Alcalde

Joven madre de Leonora

hace un año lo dijimos

al gobierno se incorpora

tiene jefa, mas no amos.

De MORENA se desteta

con miras al dos mil treinta

su carrera tiene meta

es de cepa y es distinta.

Héctor García

Guadalupe, la gran madre

y su hijo predilecto

no hay perro que le ladre

es el alcalde correcto.

Se dejó de pretensiones

alejado de la grilla

alejó las tentaciones

tiene segura la silla.

Beatriz Gutiérrez Müller

A Sevilla fue a parar

no le llega ni una flor

miente como respirar

perdió todo su candor.

Es la madre del menor

que pulula por los bares

”DI-LA-PI-LA” deshonor

en Madrid y otros lugares.

Cajón Desastre:

Hoy abrazo a mi mamá

hasta el cielo donde yace

hago escala en Panamá

eso mucho me complace.

Agradezco a unos cuantos

la recuerden este día

les deseo los mismos tantos

por mi Dios en su porfía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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