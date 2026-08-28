A no meterse con los mercados

Por Stephen S. Roach, Project Syndicate.

NEW HAVEN- Intervenir en los mercados financieros es una tontería. Y, sin embargo, muchos no parecen capaces de asimilar esa lección. Eso le ocurre al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que intenta manipular los mercados de divisas y de bonos.

Bessent tiene en el punto de mira a los mercados más importantes. Al apuntar al mercado de divisas, se centra en el mercado financiero más grande y más líquido del mundo; según la última encuesta trienal del Banco de Pagos Internacionales, el volumen de operaciones extrabursátiles de divisas alcanzó los 9.6 billones de dólares diarios en abril de 2025. El volumen de negociación diario en el otro objetivo de Bessent, el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos (el mayor mercado de valores individuales del mundo), con un valor de 31.5 billones de dólares, actualmente ronda promedios de 1.2 billones de dólares.

Bessent parece creer que sabe más que los mercados. Piensa que el yen japonés debería estar más fuerte (y, por extensión, el dólar más débil) y que las tasas de interés estadounidenses a largo plazo deberían ser más bajas. En consecuencia, en colaboración con el Ministerio de Finanzas de Japón, Bessent intervino el 31 de julio para respaldar la depreciación del yen. Si bien no se reveló la magnitud de las compras de yenes, una fotografía de la lista de tareas pendientes de Bessent sugiere que Estados Unidos gastó entre 5 mil y 10 mil millones de dólares y que Japón, según se informa, aportó otros 53 mil millones de dólares. Unas semanas después, Bessent anunció un aumento de la recompra de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo que podría ascender a unos 32 mil millones de dólares trimestrales.

Estas cantidades son insignificantes en comparación con el volumen de negociación en estos mercados de envergadura. La intervención combinada sobre el yen representa alrededor del 0.6% del volumen diario de operaciones cambiarias (y menos del 4% del volumen neto de negociación diaria del yen), mientras que las medidas de apoyo a los bonos a largo plazo equivalen a tan solo el 0.1% aproximadamente del mercado trimestral. Bessent ha insinuado que podría haber más intervenciones, pero sin cambios significativos en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Japón, es probable que el impacto de estas intervenciones minúsculas en mercados tan grandes sea mínimo.

Existe el mito de que, en la década de 1980, la intervención coordinada en el mercado de divisas fue decisiva para hacer frente a las fluctuaciones extremas del valor del dólar, que era demasiado fuerte a mediados de esa década y demasiado débil unos años más tarde. Sin embargo, el Acuerdo del Plaza, el pacto alcanzado por el entonces G5 en septiembre de 1985 para debilitar al dólar, se produjo nada menos que siete meses después de que el dólar alcanzara su pico máximo. La siguiente intervención conjunta, el Acuerdo del Louvre, tuvo lugar en febrero de 1987, con el objetivo de estabilizar los mercados cambiarios internacionales tras la subsiguiente caída del dólar en 1985-1986. Pero se produjo aproximadamente un año y medio antes de que el dólar comenzara a tocar fondo en 1989-1990.

En otras palabras, las intervenciones monetarias conjuntas de las principales economías avanzadas no se sincronizaron bien con los grandes cambios en los mercados de divisas. Mientras que el Acuerdo del Plaza se sumó a una tendencia que ya estaba en marcha, el Acuerdo del Louvre apenas logró tener algún impacto. Es significativo que estas medidas no lograran doblegar a los especuladores de divisas, como hizo de forma célebre George Soros cuando apostó contra la libra esterlina en 1992.

Bessent, que trabajaba para Soros en el momento de su famoso ataque a la libra esterlina y formó parte del equipo que lo planificó, podría estar confundiendo las circunstancias actuales con las de hace más de 30 años. Sin embargo, los buenos recuerdos suelen desorientar a las brújulas de hoy.

En cuanto a la intervención de Bessent en el mercado de bonos, hay un pequeño giro. El Tesoro no solo se ha comprometido a aumentar las recompras de bonos a largo plazo, sino que también ha manifestado su disposición a emitir más títulos a corto plazo. No se trata de una “Operación Twist” formal como las orquestadas por la Reserva Federal en 1961 y en 2011-2012 como parte de un esfuerzo consciente por aplanar o inclinar a la baja la curva de rendimientos. Una vez más, lo mejor que se puede decir de la operación actual es que podría tratarse de un intento de señalar un cambio en la gestión de la deuda que podría conducir a una reducción de los costos de financiación a largo plazo.

Los primeros resultados en los mercados de divisas y de bonos no dan muchos motivos para pensar que las intervenciones de Bessent hayan tenido un impacto significativo. Cualquier fluctuación momentánea que se produjo inmediatamente después de las medidas se ha revertido posteriormente. El yen sigue débil y las tasas de los bonos a largo plazo han vuelto básicamente a los niveles previos al anuncio de la recompra. Mientras tanto, el dólar se ha debilitado y el precio del oro -posiblemente un nuevo refugio seguro- ha experimentado un fuerte aumento.

Si Bessent está siguiendo el lema de 2012 del expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, y está haciendo “todo lo que haga falta” (en referencia original a la preservación del euro), está claro que le queda mucho por hacer de “lo que haga falta”.

Lo que me llama la atención del papel de Bessent en la administración de aduladores de Donald Trump es lo mucho que ha cambiado con respecto al hombre que conocí a mediados de la década de 1990. Durante unos años, Bessent asistió regularmente a la mítica conferencia de inversión de Morgan Stanley en Lyford Cay. Él siguió su camino, y yo hice lo propio. Volvimos a encontrarnos en Yale, donde en 2011 me invitó a participar en un seminario para estudiantes universitarios sobre crisis financieras que él impartía en uno de los colegios residenciales.

El carácter de Bessent se ha transformado en la arena política. Hace un año, cuestioné su voluntad de respaldar muchas de las posturas económicas más escandalosas de Trump, en temas que iban desde los aranceles y el crecimiento hasta la integridad de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y la veracidad del Laboratorio Presupuestario de Yale.

La mendacidad de Trump me recuerda a Zhao Gao, un famoso eunuco de principios de la dinastía Qin (221-206 a. C.). Según la leyenda, Zhao era un maestro despiadado en la distorsión de los hechos. Llegó incluso a convencer al emperador de la época, Qin Er Shi, y a su corte de que un ciervo era un caballo. La versión de Bessent de 2026 parece más que dispuesta a aceptar que el ciervo es un caballo. A los mercados no les gustan las fábulas. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Stephen S. Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).