¿A qué hora es la misa del Shamuko?

¿Les platico? ¡Arre! Quise estar seguro de la hora, y cuando la telefonista escuchó mi pregunta alcancé a percibir una sonrisa pícara en su respuesta. ¡Alguien está preguntando por la misa del chamuco en una iglesia! ¡Alabado sea el Santísimo! Obvio, ella bromeaba, pero ahí quedó la anécdota. Imagino que la hora (4PM) se escogió así para evitar el brutal tráfico que se arma por ahí de las 6 en San Pedro. Bueno, se arma igual o peor en todo Monterrey y la periferia. Con decirles que a quienes tenemos la suerte de vivir en un pueblo mágico -que no es San Pedro, por supuesto- tenemos que emprender el Camino de Santiago; metiéndome ya en los terrenos religiosos de este artículo. Fallece Alberto “Shamuko” Villarreal Adiós, Shamuko Shamuko se nos adelantó... Con la diferencia de que ese otro en el que están pensando es un conjunto de rutas de peregrinación que conducen a la tumba del apóstol Santiago, en la catedral de Santiago de Compostela, que combina historia, espiritualidad y cultura.

En cambio el nuestro, aquí en estas bárbaras tierras del norte de México, es un suplicio debido a la destrozada movilidad que nos endilgan las autoridades, aún las del municipio “modelo” que es San Pedro y más en su ruta hacia el otro santo que es Santiago, por el rumbo de la presa de La Boca, para quienes me leen en Dinamarca, por ejemplo.

Volviendo al tema... La Parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles se ubica casi en el cruce de las avenidas Roberto Garza Sada y Jerónimo Siller, donde está el angelito trepado en su pedestal de la rotonda.

Ahí nos dimos cita un montonal de gente este miércoles 25, muchos, amigos de nuestro Shamu en sus muy variadas facetas. - Otros, los asistentes habituales a dicho templo, que rezan ahí el rosario diario.

- Los de sus redes de filantropía. - La gente del Tec de Monterrey (por ahí vi al rector Juan Pablo Murra Lascurain, compadre y vecino del ex alcalde Miguel Treviño, que dejó no muy buenos recuerdos a los sampetrinos). - Algunos directivos de la UDEM ( a su rector, Mario Páez, no lo vi). - Sus camaradas de rodada en la bici, algunos de los cuales lo acompañaban el funesto domingo del accidente.

- Integrantes de los consejos editoriales de los cuales Shamu formaba parte. - Ex directivos de Alfa, de Cydsa (Cesáreo Frías), de Vitro, incluso algunos de los mandos de Cemex, Lala, que vinieron -estos últimos- ex profeso desde Torreón, de donde nos cayó un día el buen Shamu.

- Gente de los medios. - Amigos entre sí. - Ex amigos entre algunos de ellos, que se olvidaron de que antes eran como hermanos y ahora se llaman ex hermanos, pero ahí estábamos todos, dándonos la paz de banca a banca y desde lejos, a señas.

Eso hizo Shamu en sus últimos momentos entre nosotros: logró que quienes se han alejado entre ellos, se volvieran a ver en su misa. Y quienes hemos sido amigos entre nosotros al paso del tiempo, celebramos igual cada momento de este encuentro. La vitalidad de Shamu reunía grupos por todos lados. Las causas siempre fueron justas. Algunos creen en que hay otra vida y allá nos espera. Bien por ellos. Otros más pragmáticos creemos que uno se muere y se acaba todo. Pero unos y otros coincidimos en que cuando alguien tan querido fallece, su recuerdo sigue presente en nosotros. Ese es el caso de Shamu. Y si como dijeron algunos de quienes tomaron la palabra, desde donde está nos estás viendo, qué gran logro habernos reunido a todos no solo en esta misa, sino en cada una de sus aventuras por la vida. Cajón de Sastre: - Mi Dios de Spinoza me dice al oído que no estuvo tan mal lo que he escrito hoy en honor de mi amigo. - Ahora sin Shamu, aquí seguimos, lidiando con malos gobernantes, con un país que va en picada y luchando cada quien desde su trinchera, por que la vida nos trate lo mejor posible, hasta que nos llegue el momento de partir, como hoy lo ha hecho un ser humano excepcional.

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