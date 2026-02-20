Paciencia y resiliencia son atributos de Sheinbaum

Mente fría es la filosofía aplicada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en los momentos de crisis del gobierno federal, principalmente en su relación con el presidente Donald Trump.

Sheinbaum Pardo ha sorteado las tentaciones y trampas de sus opositores al interior y exterior del gobierno, y mantuvo la calma, ante la aplicación de aranceles y bravuconadas de Donald.

El tiempo le dio la razón, y también se la otorgó la Suprema Corte de Estados Unidos al invalidar ayer la mayoría de los aranceles impuestos por Trump a varios países, al extralimitar sus poderes.

Seguramente la noticia cayó como balde de agua fría en la humanidad del líder priista, Alito Moreno, de Rubén Moreira, y del resto de la ruidosa banda de vender patrias.

Andrés Manuel López Obrador tuvo razón cuando dijo que Claudia Sheinbaum era mejor que él, pues los hechos lo avalan.

Según Marcelo Ebrard, el 85 por ciento de los productos que México exporta a Estados Unidos no paga aranceles, aunque la expectativa por los nuevos impuestos anunciados por Trump es inquietante.

Mente fría y corazón valiente son las claves de la resiliencia y del éxito presidencial.

COORDINACIÓN EFICIENTE

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, se reunió ayer con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y reafirmaron la coordinación en el combate a la delincuencia.

Ernestina Godoy estuvo ayer en Coahuila e invitó a Fernández Montañez a un recorrido de supervisión por las oficinas centrales de la dependencia en esta entidad.

El funcionario estatal destacó que ambas dependencias mantendrán las mesas de seguridad, la evaluación de indicadores, y reforzarán las labores de inteligencia conjuntas.

La fiscal general de la república acompaña a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, en su visita a Coahuila que concluye este domingo.

POCO INTERÉS EN MUNDIAL

Monterrey lidera el mercado de reservaciones de ocupación hotelera, entre el grupo de ciudades sedes del Mundial 2026, según el periódico El Economista.

A cuatro meses del inicio de la justa mundialista, Monterrey reporta un 60 por ciento de ocupación hotelera, merced a reservaciones de aficionados y turistas nacionales y extranjeros.

La Ciudad de México y Guadalajara apenas registran un 30 por ciento en este rubro, y la explicación es que ambas ciudades tienen el doble de habitaciones disponibles que Monterrey.

Tras un inicio con un fuerte incremento en el precio por habitación, la tendencia actual es a la baja, aunque en junio se definirá en base a la oferta y la demanda.

El sector hotelero en Saltillo aún no ha dado a conocer el nivel de reservaciones, al ser una opción alterna al mercado regiomontano.

¿NO OYES LADRAR A LOS PERROS?

Algún tipo raro de mosca seguramente le picó al político y empresario ramosarizpense Gerardo Covarrubias.

El político morenista aprovechó las redes sociales para hacer el pasado jueves, una transmisión en vivo, dedicada a medios de comunicación nacionales, estatales, y municipales.

El ex candidato a la alcaldía de Ramos Arizpe agradeció que mientras todos lo medios trabajan para hacerlo desaparecer, solo han logrado mantenerlo presente en todo el estado y el país.

“Me han recordado que cuando uno avanza, y no se somete, llama la atención, estoy en paz, y entendí que cuando los perros ladran, no puedes detenerte a tirar piedras”, advirtió.

Gerardo Covarrubias, dijo que tiene un destino que cumplir, y que no vive pendiente del ruido, ni de la crítica, y que, aunque puede defenderse de los ataques, no lo hará., porque está en paz.

A DIOS ROGANDO...

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, parece estar en una etapa de transformación espiritual y religiosa... lamentablemente inconclusa.

El ex gobernador coahuilense y actual líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión, apareció el miércoles pasado, con la marca de la ceniza en su frente, con Azucena Uresti.

Antes, ya había expuesto su asistencia regular a misa y hasta expuso algo del evangelio y se dio el lujo de hablar de algunas parábolas, en otro programa de Azucena.

Desafortunadamente, sus palabras y su aparente conversión chocan con su actitud porril y ataques virulentos a la figura presidencial, y a varios integrantes de Morena.

¿Habrá oído Rubén de los sepulcros blanqueados?