Adiós a MTV

MTV, o Music Television, nació en 1981 como un espacio para dar cabida a los videos musicales que muchos artistas y grupos grababan como complemento de sus canciones. Dicho canal fue evolucionando y dando cabida a más contenido, primero relacionado con la música y después con la cultura joven.

Fue un canal que marcó a varias generaciones, incluida la mía: podíamos pasar horas viendo videos musicales o disfrutando de documentales como “Behind the Music”, sobre la forma en la que artistas icónicos habían logrado llegar al sitio que ahora ocupaban, o adentrarnos en sus casas con “MTV Cribs”.

También innovó en conciertos acústicos a través de “MTV Unplugged” o, bien, fue el espacio en donde se estrenaron caricaturas como “Beavis and Butt-Head”, “Daria” o “Celebrity Deathmatch”.

Sin embargo, después de ser durante varias décadas uno de los canales más populares, el 31 de diciembre de 2025 fue su última transmisión global. Cerró con broche de oro, emitiendo el clip “Video Killed the Radio Star”, de The Buggles, que precisamente fue el primer video que transmitieron en su estreno en 1981.

La desaparición de MTV deja un vacío importante en la televisión por cable, porque no existe hoy un gran canal que concentre las principales tendencias musicales actuales. Aunque también genera un legado, ya que muchos otros canales surgieron para imitarlo, como MuchMusic en Canadá o Telehit en México, o para atender nichos musicales, como BET para el rap, CMT para el country o Bandamax, para el regional mexicano.

Obviamente, se trata de una decisión de negocios y el cierre responde a una baja en la rentabilidad, pero la cuestión es: ¿realmente estaba agotado el nicho? Porque la gente sigue interesada en la música, en los artistas y sigue viendo videos musicales –ahora en YouTube– y, a la vez, muchos de los canales que surgieron a través de la inspiración de MTV siguen al aire.

Quizá MTV dejó de ser rentable porque olvidó su esencia: la música. En sus años finales, el canal se llenó de reality shows que explotaban el escándalo y lo que dejó de haber fue precisamente música; ya no emitían videos musicales, ya no pasaban documentales o presentaciones de los artistas de moda. Esos programas se fueron a otros canales.

Por ende, cabe preguntarse sí MTV murió precisamente por alejarse de la música. Yo creo que, al menos como hipótesis, es factible, ya que lo que le dio éxito por años fue precisamente su conexión con la música. Al dejar de emitirla y concentrarse en los reality shows, que también podías encontrar en otros canales, dejó a un lado lo que lo hacía especial y el público migró a otros canales y plataformas.

Lo cierto es que deja una gran huella en muchas generaciones que, seguramente, seguirán recordando a MTV y muchas lecciones respecto a la necesidad de reinventarse, pero sin comprometer la esencia de lo que hace único a un canal, a un producto o a una plataforma.

