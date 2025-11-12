Advierten trato diferenciado a la presidenta Claudia Sheinbaum en Coahuila

Un trato diferenciado a la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió el senador morenista Luis Fernando Salazar entre el gobernador Manolo Jiménez y los legisladores federales del PRI.

El representante popular subió a sus redes sociales una declaración en la que dijo no entender la conducta de los diputados coahuiltecos que rechazan todas las propuestas presidenciales.

“El gobernador habla muy bien de la presidenta, se ve que tienen un buen trato, que son cordiales y que el gobernador parece estar contento con lo que está haciendo la presidenta”, expresó.

En cambio, aseveró, los diputados votan en contra de todos los programas y toda la inversión que trae a Coahuila la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luis Fernando Salazar reiteró que Coahuila es el segundo estado del país con más recursos asignados en el presupuesto federal del 2026, lo que va a traer más inversión a la entidad.

Así las cosas...

NADO SINCRONIZADO

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se ubicó como el funcionario mejor evaluado del gabinete federal, según reciente encuesta de Gobernarte.

Omar superó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al obtener el 66 por ciento de aprobación popular, merced a su estrategia de seguridad, que genera confianza ciudadana.

García Harfuch tiene una presencia mediática positiva, con pocas notas y artículos de opinión contra sus acciones de combate a la inseguridad pública en México.

En Coahuila, el fiscal general, Federico Fernández, mantiene a la entidad en los primeros lugares de seguridad nacional, con bajos índices de delitos de alto impacto.

Fernández Montañez, por ello, es también el funcionario mejor evaluado del gabinete estatal y el de mayor presencia mediática, con una alta aprobación empresarial y ciudadana.

El titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, es otro funcionario estatal con fuerte presencia en los medios de comunicación y con una buena evaluación popular en la entidad.

En la encuesta de México Elige al interior de Morena, García Harfuch también superó a Marcelo Ebrard y se posicionó como la mejor opción de cara a las elecciones presidenciales del 2030.

Veremos y diremos...

EL 20 DE NOVIEMBRE

El diputado local de Morena, Antonio Attolini, anunció su informe de actividades legislativas para el 20 de noviembre.

Attolini Murra destacó que eligió la fecha conmemorativa de la Revolución Mexicana como preludio de lo que se viene electoralmente en Torreón en las elecciones del 2026 y del 2027.

El legislador lagunero anda contento porque Morena lo posicionó en el distrito 10, de los nuevos coordinadores de la 4T, lo que lo convierte en automático como candidato a diputado local.

Por cierto, Luis Ortiz parece que será coordinador en el distrito 8, Fernando Hernández casi trae en la bolsa el distrito 10, y Shamir Fernández va de candidato a diputado local por el distrito 11.

No lo olviden, el informe es el 20 de noviembre.

LATINUS Y REGALOS

El periodista Carlos Loret de Mola aprovechó el reciente cumpleaños de la esposa del diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, para publicar un reportaje sobre su supuesta vida de lujo.

Con rudeza innecesaria, Loret de Mola dio a conocer en Latinus los regalos que Marlenne Cañas difundió y agradeció en sus redes sociales.

Bolsas de Louis Vuitton, Bimba y Lola, ALO, Gucci y Valentino aparecen en el video con varios de los costosos regalos de cumpleaños, lo que no tiene nada de malo, pero que no gustó a Carlos.

En reiteradas ocasiones, Ricardo Mejía ha pedido a periodistas y medios de comunicación dejar en lo privado la vida de su cónyuge.

¿Usted qué opina?

DÍA HISTÓRICO

El gobernador Manolo Jiménez estará hoy en la Región Carbonífera, específicamente en Nueva Rosita, para anunciar la llegada de una empresa a esta población.

El tema no es menor, si se toma en cuenta que es la primera compañía importante que se instala en la bella airosa desde hace 25 años y que va a generar más de dos mil empleos.

Por eso, el evento se realizará por la mañana en la plaza principal, con la asistencia de empresarios y funcionarios estatales, sin faltar políticos y ciudadanía en general.

Un suceso para los anales de la historia, sin duda.