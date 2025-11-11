Se desata nueva ola de especulaciones sobre la salud de Putin

Internacional
/ 11 noviembre 2025
    Se desata nueva ola de especulaciones sobre la salud de Putin
    Las manos de Putin se convirtieron en tema de debate durante el primer año de la guerra de Ucrania. FOTO: ESPECIAL

Las imágenes desataron nuevas especulaciones sobre la supuesta lucha del dictador ruso contra una enfermedad grave

Durante una reciente rueda de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin mostró una mano “hinchada y dolorida” que parecía cubierta de venas abultadas, lo que desató nuevas especulaciones sobre su salud.

Putin, cuya mano derecha ha sido fuente de rumores sobre su salud a lo largo de los años, fue visto apretando la mano con fuerza en señal de incomodidad durante un evento en el que el hombre de 73 años se dirigió a una multitud de leales en una cancha de baloncesto.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma director saliente de la BBC que está ‘muy orgulloso’ de su periodismo pese a las amenazas de Trump

Las imágenes desataron nuevas especulaciones sobre la supuesta lucha del dictador ruso contra una enfermedad grave, y algunos usuarios de internet afirmaron que Putin padecía desde Parkinson hasta cáncer.

“Hay algo raro en las manos de Putin”, dijo a East2West Anton Gerashchenko, exasesor del Ministerio del Interior ucraniano.

“Además de que están cubiertos de sangre hasta los codos, sus venas también están hinchadas”, añadió, lanzando una indirecta a la implacable invasión de Ucrania por parte de Putin.

Muchos otros ucranianos se apresuraron a sumarse a la especulación, y el personaje mediático Dmytro Gordon declaró al medio que las manos de Putin parecían “hinchadas y doloridas, con venas prominentes en una de ellas”.

Las manos de Putin se convirtieron en tema de debate durante el primer año de la guerra de Ucrania, cuando apareció una mancha negra en las manos del líder ruso durante una visita militar, mientras que otras fotos afirmaban mostrar signos de numerosas marcas de inyecciones intravenosas en sus manos.

También se ha visto a Putin agarrándose a las mesas mientras habla, con las manos temblando, lo que muchos afirman que es una prueba más de que padece Parkinson.

El Kremlin nunca ha confirmado ninguno de los rumores sobre la salud de Putin que circulan.

El líder ruso no es el único que se enfrenta al escrutinio en línea por imágenes de su mano. A principios de este año, el presidente Trump se convirtió en el blanco de los internautas que investigan su salud en internet después de que se publicaran fotos suyas con moretones oscuros similares.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió rápidamente los rumores, afirmando que los moretones fueron causados por los “frecuentes apretones de manos” del presidente.

La salud de Putin también fue noticia después de que se filtrara una conversación, sin saberlo, en la que hablaba con el presidente chino Xi Jinping sobre las perspectivas de la inmortalidad mediante trasplantes de órganos y biotecnología.

Temas


Dictadura
Guerras
Salud

Personajes


Vladímir Putin

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta amenaza de Estados Unidos

Venezuela despliega fuerzas militares en todo el territorio ante presunta invasión de Estados Unidos
El presidente Trump y los republicanos del Congreso siguieron una estrategia de aumentar el dolor y esperar a los demócratas.

Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno
Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. FOTO:

Se estrella avión de transporte militar de la OTAN con 20 ocupantes
La llegada se produce a la par que la Administración de Trump refuerza su presencia militar en el área del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y ataca embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico. FOTO:

Llega al Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos
La revocación de mandato no es un tema nuevo, sino una figura establecida en la Constitución e impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

Sheinbaum avala adelantar la revocación de mandato: ‘Es buena, pero debe debatirse’
Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia.

Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
Reubica Profepa a 41 ejemplares que presentaban estrés y peso bajo, en Morelos.

Profepa asegura 41 animales del ‘Parque Temazcal Zovic’ de Morelos; tenían estrés y bajo peso
Tendrán ajustes en penalidades, redacción técnica y especialización de ministerios públicos.

Senado ajustará Ley contra la Extorsión; prevén aprobarla el próximo martes