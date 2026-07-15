¡Ah, cómo disfrutaMOS la ópera! Viene Falstaff, de Verdi, su última y más divertida

¿Les platico? ¡Arre! La historia de MOS es de sobra conocida. Un grupo de filántropos regiomontanos se dio a la tarea de crear lo que hoy es una realidad que sobrepasa por mucho las fronteras.

Sus egresados son embajadores de la cultura mexicana y lucen al lado de grandes estrellas en el firmamento operístico mundial. Hoy nos ocupa presentar su nueva producción: Falstaff, la última ópera de Verdi, considerado por millones de expertos el ícono más representativo de este arte. Este próximo viernes y sábado podremos disfrutar de Falstaff el ingenio de Shakespeare en la música de Verdi, teniendo como escenario el Teatro de la Ciudad. Se trata de una comedia irónica y dramática, la última pieza de Giuseppe Verdi.

Ya octogenario, Verdi compuso lo que fue su última creación lírica dejando de lado el drama para abordar la comedia bufa. Decidió basarse en la divertida obra The Merry Wives of Windsor (Las Alegres Comadres de Windsor) de Shakespeare, centrando su atención en la personalidad de uno de sus personajes.

Así, en esta comedia humana se siguen las peripecias del infructuoso caballero John Falstaff, cuyo propósito es seducir a dos mujeres casadas, las adineradas señoras Ford y Page, con el propósito de quedarse con la fortuna de sus maridos. La ópera se ubica en la ciudad de Windsor, al este de Londres, en las primeras décadas del siglo XV, pero en la actual versión del MET la acción se desarrolla hacia mediados del siglo pasado en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, una época en que las normas sociales estaban rápidamente cambiando en donde la aristocracia perdió mucho de su riqueza e influencia.

Esta producción de Rennier Piñero y del director musical de MOS, Alejandro Miyaki, ha sido aclamada en sus presentaciones de la Scala de Milán y el Covent Garden de Londres, entre muchos otros escenarios alrededor del mundo.

Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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