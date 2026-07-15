¡Ah, cómo disfrutaMOS la ópera! Viene Falstaff, de Verdi, su última y más divertida

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Opinión
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    ¡Ah, cómo disfrutaMOS la ópera! Viene Falstaff, de Verdi, su última y más divertida
    México Ópera Studio. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA México Ópera Studio no le pertenece más a este país. Sus egresados ponen en alto nuestra nacionalidad en los mejores escenarios del mundo

¿Les platico? ¡Arre!

La historia de MOS es de sobra conocida.

Un grupo de filántropos regiomontanos se dio a la tarea de crear lo que hoy es una realidad que sobrepasa por mucho las fronteras.

$!Póster de “Falstaff”, de Verdi.
Póster de “Falstaff”, de Verdi. Grupo Detona

Sus egresados son embajadores de la cultura mexicana y lucen al lado de grandes estrellas en el firmamento operístico mundial.

Hoy nos ocupa presentar su nueva producción: Falstaff, la última ópera de Verdi, considerado por millones de expertos el ícono más representativo de este arte.

Este próximo viernes y sábado podremos disfrutar de Falstaff el ingenio de Shakespeare en la música de Verdi, teniendo como escenario el Teatro de la Ciudad.

Se trata de una comedia irónica y dramática, la última pieza de Giuseppe Verdi.

$!Póster de “Falstaff”, de Verdi.
Póster de “Falstaff”, de Verdi. Grupo Detona

Ya octogenario, Verdi compuso lo que fue su última creación lírica dejando de lado el drama para abordar la comedia bufa.

Decidió basarse en la divertida obra The Merry Wives of Windsor (Las Alegres Comadres de Windsor) de Shakespeare, centrando su atención en la personalidad de uno de sus personajes.

$!México Ópera Studio.
México Ópera Studio. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Así, en esta comedia humana se siguen las peripecias del infructuoso caballero John Falstaff, cuyo propósito es seducir a dos mujeres casadas, las adineradas señoras Ford y Page, con el propósito de quedarse con la fortuna de sus maridos.

La ópera se ubica en la ciudad de Windsor, al este de Londres, en las primeras décadas del siglo XV, pero en la actual versión del MET la acción se desarrolla hacia mediados del siglo pasado en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, una época en que las normas sociales estaban rápidamente cambiando en donde la aristocracia perdió mucho de su riqueza e influencia.

$!México Ópera Studio.
México Ópera Studio. Grupo Detona/MOS/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Esta producción de Rennier Piñero y del director musical de MOS, Alejandro Miyaki, ha sido aclamada en sus presentaciones de la Scala de Milán y el Covent Garden de Londres, entre muchos otros escenarios alrededor del mundo.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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