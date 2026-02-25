AHMSA y el futuro inmediato de dos regiones de Coahuila

Opinión
/ 25 febrero 2026
    AHMSA y el futuro inmediato de dos regiones de Coahuila
    ESPECIAL
Editorial Vanguardia
por Editorial Vanguardia

El proceso de liquidación de AHMSA ha llegado a su etapa final. A más tardar mañana sabremos si existe la posibilidad de reactivarla como unidad productiva o no

Ayer, a la medianoche, venció el plazo para que el único postor validado en términos de la convocatoria para la subasta de la empresa Altos Hornos de México depositara la denominada “garantía de seriedad”, último requisito para participar en la subasta, convocada para este viernes, en la que se espera vender la empresa.

El consorcio integrado por Ignition Industries 1870 en alianza con Fintech Latam fue el único que logró superar los filtros impuestos por el juzgado que lleva el caso y por el síndico de la quiebra. Es decir, fue el único que logró acreditar solvencia técnica, legal y financiera para adquirir la empresa como conjunto y reactivarla como planta productiva.

Sin embargo, para que pueda adjudicársela debió realizar, a más tardar ayer, un depósito superior a 2 mil millones de pesos para mantenerse en el proceso y participar en la puja que tendrá lugar mañana. Hasta el cierre de esta edición se desconocía si ello había ocurrido.

Se trata de un aspecto de la mayor relevancia en el proceso de liquidación de la empresa que entró en un proceso de quiebra, cuya declaratoria formal ocurrió el 7 de noviembre de 2024, hace ya casi 16 meses. Antes de ello, AHMSA dejó de producir y sus miles de trabajadores dejaron de percibir sus salarios y prestaciones.

A lo largo de todo el periodo de crisis de AHMSA, la intención declarada de todo mundo es que la empresa vuelva a producir. Pero para que eso ocurra es necesario que se cumplan dos requisitos:

El primero de ellos es que quien la adquiera lo haga de forma completa y no fragmentaria. Sólo así es posible considerar la posibilidad de volver a encender la maquinaria que, en sus mejores momentos, llegó a producir más de 4 millones 600 mil toneladas de acero líquido.

El segundo es que los nuevos dueños le inyecten el capital que requiere para volver a operar. De forma significativa, ello implica que se hagan cargo de sus deudas que, de acuerdo con los cálculos conocidos, rondan los 61 mil millones de pesos.

¿Está en esa ruta el consorcio Ignition Industries-Fintech? La incógnita se despejará en cuanto sepamos si se realizó el depósito de la “garantía de seriedad”, lo cual aseguraría que la subasta de mañana se lleve a cabo.

Si ello no ocurrió, el panorama hacia el futuro será sombrío, pues los acreedores financieros, que reclaman 22 mil millones de pesos y tienen garantizado el derecho a la recuperación de sus activos, podrían exigir, de inmediato, que se les asignen bienes –que venderían por su cuenta– para cobrar los adeudos que la acerera contrajo con ellos.

Esto implicaría que la reactivación de AHMSA, como unidad productiva, quedaría cancelada al menos en el corto y mediano plazos, lo cual representaría uno de los golpes más duros que hayan sufrido las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila, cuyas economías han dependido largamente de la industria acerera.

