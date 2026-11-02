Ahora, Pepe Merino bajo la mira de las agencias estadounidenses

Merino se ha convertido en una especie de “caballo de Troya” dentro del gobierno mexicano. Como titular de la poderosa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha estado alineando la tecnología que se encontraba dispersa y, bajo la iniciativa “Ecosistema Digital”, diseñó un ambicioso proyecto que oficialmente busca la simplificación de trámites y, sobre todo, la autonomía tecnológica. Lo que está haciendo, sin embargo, no es consolidar una soberanía tecnológica, sino, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, irla entregando a la inteligencia militar china a través de Huawei.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen un nuevo personaje bajo intensa observación: José Antonio Peña Merino , más conocido como Pepe Merino. Es un ministro sin cartera que tiene más influencia y poder que la mayoría –si no todo el gabinete–, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum le ha entregado el diseño de un esquema de control social en todo el país, que no es lo que está en el foco estratégico de Washington, sino aquello que menos se ve y se sabe: la entrega a China de toda la plataforma de comunicaciones de México a Huawei, a la que los estadounidenses consideran un brazo de la inteligencia militar de su país.

¿Hasta dónde lo sabe la presidenta Sheinbaum? Es difícil saberlo. A diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien –de acuerdo con la información de inteligencia estadounidense– deliberadamente autorizó al entonces director de la Agencia, Emiliano Calderón, la entrega de telecomunicaciones y los centros de datos a los chinos por medio de Huawei, mediante un contrato marco hecho a la medida de esa empresa, la cual incluso aparece mencionada por su nombre. No están claras las razones de Merino por las cuales está realizando esta entrega, aunque su posición ideológica contra Estados Unidos puede ser una de las principales causas.

Merino metió a México en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, colocando al gobierno de Sheinbaum en el tablero de la geopolítica, donde juega únicamente como peón. No se sabe si la Presidenta alcanza a entender lo que este realineamiento hacia China significa; sin embargo, las dudas que tuvo en las últimas semanas acerca de viajar a Shenzhen –la tercera ciudad más grande de China– a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) dentro de aproximadamente dos semanas, se disiparon. Sheinbaum confirmó que iría y le pidió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, preparar una lista de empresarios con los que debería tener una reunión.

Mirar hacia China ha sido un esfuerzo en Palacio Nacional para convencer a la Presidenta de compensar la relación con Estados Unidos. Económica y comercialmente es irreal. Estados Unidos es el principal mercado de exportaciones mexicanas y, desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está integrado al aparato productivo norteamericano. China es una potencia manufacturera –que compite con México– y, aunque puede suministrar tecnología, maquinaria y bienes, no es un sustituto equivalente a Estados Unidos. Política e ideológicamente sí es una apuesta, aunque altamente riesgosa, que han venido empujando desde hace tiempo Ebrard, Merino, el ala dura del obradorismo encabezada por Rafael Barajas, “El Fisgón”, y el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

“La presencia china en México va a ser un problema en la relación bilateral”, dijo un funcionario estadounidense. “Se está equivocando Sheinbaum; lo que piensa que es una salida, se va a revertir”. En el análisis original, consideraban que las dudas de Sheinbaum sobre su viaje a China probablemente partían de no querer acelerar un conflicto con Estados Unidos, lo que habría significado un golpe para Merino y la expansión de Pekín en México. No fue así. Merino y una parte del gabinete quieren a los chinos, aunque no todos entienden lo que está en juego.

De la mano de Merino, Huawei está entrando a los sistemas de la Secretaría de Hacienda, el SAT, Aduanas y el Seguro Social, y ha venido presionando –hasta ahora sin éxito– para acceder a las secretarías de la Defensa y de Seguridad Pública. En el gobierno de López Obrador, lograron que el entonces presidente forzara la salida de la canadiense Caisse de dépôt et placement du Quebec de Altán Redes, una empresa mexicana de telecomunicaciones que opera la Red Compartida, y posteriormente limitó la operación de la finlandesa Nokia para otorgársela a Huawei. Cuando esta última quiso montar sus telecomunicaciones en las torres de Altán, Washington presionó al gobierno mexicano y se estableció que Nokia operara de la Ciudad de México al norte, y Huawei, de Puebla hacia el sur.

Con Merino, las cosas cambiaron. Huawei se escondió del ojo público, pero con la autorización del gobierno mexicano, se integró a la red controlada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar lo que quería el expresidente: “Internet para todos”. Desde ahí fue expandiéndose y se aceleró con la llegada de Merino y el gobierno de Sheinbaum. Es prácticamente nulo el acceso a los contratos, luego de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con lo cual es sumamente difícil alcanzar a ver su penetración.