Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

Les platico? Arre!

La reforestación extrema anunciada por Raúl Lozano Caballero, uno de los súbditos del Tal Samuel, no se mide. Su ignorancia y ligereza de lengua, tampoco.

En un video difundido por el aparatoso aparato de propaganda del “nuevo” NL, este politico disfrazado de ambientalista, anunció urbi et orbi la plantación de árboles con más de 10 metros de diámetro y de altura frente al palacio de gobierno.

Para que un árbol alcance troncos de esa magnitud, debe medir más de 115 metros de altura. Existe una proporcionalidad natural entre elevación y grosor.

Con esas dimensiones, son tan raros como los políticos honestos.

El más ancho del mundo es el árbol de Tule, un sabino de 2,000 años en Oaxaca, con un diámetro de 14 metros.