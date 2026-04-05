Alcalde esconde huevitos... de Pascua

- Ciclovía de avenida Alfonso Reyes, que costó a los contribuyentes más de 35 millones de pesos, tirados a la basura, porque apenas recuperó Mauricio Fernández Garza (QEPD) la alcaldía, la demolió para hacer fluir el tráfico vehicular que entorpeció Miguel con esa babosada.

- Hacer “distritos” -para beneficio de sus socios constructores- las zonas más representativas de San Pedro, comenzando con el tradicional Centrito, al que plagó de antros nauseabundos donde los capos de la droga hicieron su agosto -o lo siguen haciendo- enervando a miles.

El alcalde en ese año era Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y tuvo a su cargo las peores “administraciones” (2018-2024) del que fuera municipio modelo.

- Plagar de edificios y comercios en el Casco de SPGG.

- Desalojar de cientos de familias de la avenida Vasconcelos.

- Depredar los cerros circundantes.

- Complicacar de las vialidades debido al estrechamiento de calles y arterias.

- Abusar de poder que lo llevaron a clausurar ostentosamente casas y residencias de sampetrinos que osaron enfrentársele.

- Convertir el Cabildo en una caja de resonancia de sus caprichos, al meter ahí a incondicionales suyos y preparar mediante dicha maniobra, su salida al refugio que le ofreció su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascuarin, uno de los rectores actuales del ITESM, que llegó a tener como Regidora a su propia esposa, María Enríquez Rodríguez, obviamente, atenta a los designios de Miguel, quien ocupa un cargo administrativo en la EGADE, del Tec de Monterrey, desde que salió chillando de la alcaldía de SPGG.

- Corromper la bolsa de 1,200 millones de pesos que Mauricio le heredó en la Tesorería.

- Despedir sin motivo a 150 burócratas sindicalizados para meter a incondicionales suyos. Luego se le armó un San Quintín con Rafael Reyes Montemayor, líder de los burócratas, del cual, Miguel salió peor que atropellado.

- Y entre todas esas, una ocurrencia muy reveladora, cuando el día anterior al Domingo de Pascua de 2021, posteó en sus redes sociales el anuncio que sirve de portada a este artículo, que a la letra dice: “Estamos escondiendo huevitos de pascua en los parques de San Pedro. Mañana temprano te avisamos para que vayas con tu familia a divertirte”.

Seguramente ahí siguen escondidos, los huevitos, digo, porque Miguel todos los días alardea en sus redes sociales que es parte del ITESM, gracias al arrope, cobijo y acogida que le prodiga su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascurain, que ojalá se dé tiempo para resolver el desmadrito que se trae otro de sus consentidos, Memo Torre-Amione, en el Hospital Zambrano Hellion, serie de episodios que reanudaré en plena Semana de Pascua.