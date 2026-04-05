Alcalde esconde huevitos... de Pascua
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Plácido DETONA Esto sucedió el domingo 4 de abril de 2021, en San Pedro Garza García, y viene a cuento por lo que narraré al final
¿Les platico? ¡Arre!
El alcalde en ese año era Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y tuvo a su cargo las peores “administraciones” (2018-2024) del que fuera municipio modelo.
Tuvo muchas ocurrencias, funestas todas, a saber unas cuantas:
- Hacer “distritos” -para beneficio de sus socios constructores- las zonas más representativas de San Pedro, comenzando con el tradicional Centrito, al que plagó de antros nauseabundos donde los capos de la droga hicieron su agosto -o lo siguen haciendo- enervando a miles.
- Ciclovía de avenida Alfonso Reyes, que costó a los contribuyentes más de 35 millones de pesos, tirados a la basura, porque apenas recuperó Mauricio Fernández Garza (QEPD) la alcaldía, la demolió para hacer fluir el tráfico vehicular que entorpeció Miguel con esa babosada.
- Plagar de edificios y comercios en el Casco de SPGG.
- Desalojar de cientos de familias de la avenida Vasconcelos.
- Depredar los cerros circundantes.
- Complicacar de las vialidades debido al estrechamiento de calles y arterias.
- Abusar de poder que lo llevaron a clausurar ostentosamente casas y residencias de sampetrinos que osaron enfrentársele.
- Convertir el Cabildo en una caja de resonancia de sus caprichos, al meter ahí a incondicionales suyos y preparar mediante dicha maniobra, su salida al refugio que le ofreció su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascuarin, uno de los rectores actuales del ITESM, que llegó a tener como Regidora a su propia esposa, María Enríquez Rodríguez, obviamente, atenta a los designios de Miguel, quien ocupa un cargo administrativo en la EGADE, del Tec de Monterrey, desde que salió chillando de la alcaldía de SPGG.
- Corromper la bolsa de 1,200 millones de pesos que Mauricio le heredó en la Tesorería.
- Despedir sin motivo a 150 burócratas sindicalizados para meter a incondicionales suyos. Luego se le armó un San Quintín con Rafael Reyes Montemayor, líder de los burócratas, del cual, Miguel salió peor que atropellado.
- Y entre todas esas, una ocurrencia muy reveladora, cuando el día anterior al Domingo de Pascua de 2021, posteó en sus redes sociales el anuncio que sirve de portada a este artículo, que a la letra dice: “Estamos escondiendo huevitos de pascua en los parques de San Pedro. Mañana temprano te avisamos para que vayas con tu familia a divertirte”.
Seguramente ahí siguen escondidos, los huevitos, digo, porque Miguel todos los días alardea en sus redes sociales que es parte del ITESM, gracias al arrope, cobijo y acogida que le prodiga su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascurain, que ojalá se dé tiempo para resolver el desmadrito que se trae otro de sus consentidos, Memo Torre-Amione, en el Hospital Zambrano Hellion, serie de episodios que reanudaré en plena Semana de Pascua.
Cajón Desastre:
- Hoy es Domingo de Resurrección. Esperemos que no resuciten los que se murieron políticamente en el sexenio pasado. La grey católica rezamos por que se queden enterrados por los siglos de los siglos. Amén.
- Mañana comienza la Semana de Pascua, siete días más de hueva para burócratas y legisladores de todos los colores políticos.
- Aunque tomando en cuenta lo inútiles que nos resulta la mayoría de ellos, ojalá que todo el año fuera Pascua.
- Por lo pronto hoy, que tengan ustedes un plácido domingo.
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.
- A ver si se nos aparecen por aquí para joder el asunto, Sanjuana Martínez y su monaguillo, el patético DILAPILA, Luis Gerardo Treviño, que todavía despacha en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel, hasta que no lo despachen a su casa, porque más que ayudante, es estorbante.