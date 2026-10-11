Alcalde títere y titiritero abandonados a su suerte por el PAN en Allende, N.L.

La paz que experimenta el tipo de gente que vive en Allende ha sido trastocada desde que Eva Patricia Salazar ganó la alcaldía en 2018, abanderada por el PRI.

Datos del INEGI confirman lo anterior y van más allá: Los negocios/familia de Allende son el 75% de la fuerza económica de la región naranjera, que abarca a este municipio junto a Montemorelos, General Terán, Hualahuises y Linares.

Estos giros de negocio representan el 25% del PIB estatal y son fuente de trabajo para el 8% de la fuerza laboral de Nuevo León.

Tanta importancia reviste Allende porque se trata de un municipio que concentra tres giros de industrias claves para el desarrollo regional:

Desde entonces, asigné a un equipo de los investigadores periodísticos que tiene Grupo DETONA® que incluso viven en Allende desde hace justamente dos meses.

Difícil de creer tal argumento pero respetuosamente acaté su moción y me di a la tarea de buscar a “Lalo”, pero por recomendaciones de distinguidos allendenses, enfoqué mis baterías en su hermano, el doctor Rubén.

Me dijo que lo intentaría pero que no me aseguraba nada, pues no se metía en los asuntos de dicho municipio.

Le pedí que intercediera ante Eduardo “Lalo” Leal Buenfil para que me recibiera en sus oficinas como alcalde que todavía es de Allende.

Hace cosa de dos meses busqué a Raúl Gracia, más que presidente, líder moral del PAN en Nuevo León.

Se reeligió y estando a punto de vencer su segundo periodo se mudó al MC, partido con el cual terminó su gestión en el año 2024.

Denuncias expuestas por burócratas municipales, que lidera Jesús Baltazar Tamez Guerra, señalan a Eva Patricia como violadora flagrante y consuetudinaria de los derechos de más de 500 trabajadores.

La “cereza en el pastel” de su arbitraria gestión al frente de este municipio fue que Eva Patricia maniobró a favor del panista “Lalo” durante su campaña para la alcaldía, en la cual lleva ya dos años.

Esa fue la razón por la que “inexplicablemente”, el PAN no se alió con el PRI -como acostumbra- en las elecciones por la alcaldía de Allende del 2 de junio de 2024.

Esto fue catalogado como una doble traición por los líderes estatales del MC, toda vez que al término de su segundo período, en octubre de 2024, Eva Patricia fue nombrada por el gobernador Samuel García, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres.

En mi anterior artículo sobre esta serie sobre lo que ocurre en Allende, NL, mencioné que las cosas se le complican aquí al PAN con miras a las elecciones de junio 2027.

”Lalo” quiere reelegirse y para promoverse desde ahora -fuera de los calendarios políticos autorizados por el INE- mantiene panorámicos que lo pintan falsamente como el alcalde mejor evaluado de todo el País, con un supuesto 90% que le otorga un medio medio de comunicación llamado HORA CERO, que no está registrado como organismo encuestador ante el organismo que regula estos procesos.

Ante estos hechos, cobra fuerza en los círculos populares y de influencia de Allende, el nombre de Luis Eduardo Cavazos Morales, empresario avícola y reconocido productor de esa industria a nivel nacional.

Sus empresas, Agrocomercializadora Cavazos y Cavazos Avicultores, forman parte primordial de la industria en esta región, uno de los tres pilares económicos más importantes de Allende junto con el autotransporte de carga y los cítricos.

Ocupó la presidencia del Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León y como servidor público se desempeña en la administración estatal como Director General de FIDECITRUS (Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León).

Es militante del MC y desde ahora se perfila como firme aspirante a suceder a “Lalo” Leal y a su hermano el doctor Rubén, como alcalde de este emporio industrial y comercial que es Allende, Nuevo León.

Queridos seguidores:

Anoten ese nombre, ya ven que Grupo DETONA® ha acertado en nominaciones nacionales, estatales y extranjeras. No en balde somos el único medio en México con un BigData propio y tenemos el honor de ser el primer medio del mundo que opera al 100% con inteligencia artificial.

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¡DETONA está cumpliendo 6 años!

- Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana...

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¡Sigamos volando juntos!

Por lo pronto hoy, pasen ustedes un Plácido Domingo.