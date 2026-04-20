‘Aléjate de la gente aburrida, trivial y superficial’

¿Les platico? ¡Arre! Y contra lo que muchos suponen, no fue el diseñador de modas, Roy Halston Frowick, quien se lo dio, sino la persona que en sus memorias, Liza llama ”quien más ha influido en mi vida”:

Kay Thompson, una extravagante cantante, arreglista vocal, letrista, compositora, ícono cultural y de la moda, autora de la serie de libros de cuentos infantiles, ”Eloise”. Kay murió en 1998 a sus 88 años y fue el alter ego de la Minnelli, que atendió el consejo, pero solo en lo que respecta a la gente aburrida, porque la trivialidad y superficialidad campean hasta ahora en su vida.

A lo mejor con la presencia a su lado del genio Scorsese, recula en ese sentido. A lo mejor... SORPRESAS -Me sorprendió que en la puesta en escena de “1978” -dirigida por Sergio Esquivel, producida por Pepe Quintero y protagonizada por Balbina Sada- no se haya incluido al personaje de Kay.

-También me sorprendió que Esquivel haya sido tan tolerante como para aceptar que el protagónico masculino (Jorge Orduña) se dejara crecer la barba para la última función de esta obra, siendo que en su vida de 54 años, Halston nunca lo hizo, nunca. Eso despersonaliza al personaje. Si al director y al productor les vale madre tal desliz, a los puristas del teatro, no. Alguien dirá que me fijo en detalles, pero precisamente de detalles está empedrado el camino al infierno, el de Dante y otros más... -Otro detalle de la obra que vimos la noche del lluvioso domingo 19 en el auditorio sampetrino de Plaza Fátima, fue que los autores de “1978” no hayan seguido la recomendación que le hizo otro gran influyente en la vida de Liza -el letrista Fred Ebb- respecto a que no hablara tanto de su madre, Judy Garland, porque ella misma se des-per-so-na-liza-ría. -Un “pecado” más de omisión es que en ninguno de los parlamentos se menciona al célebre coreógrafo Bob Fosse (1927-1987), quien la lanzó al estrellato en 1972, con la película “Cabaret”, que le dio a la Minnelli el Oscar como mejor actriz. ¿Y BALBINA?

La primera vez que la vi actuar fue en la obra ”Rojos Zapatos de mi Corazón”, del dramaturgo regio, Hernán Galindo, que se estrenó en el año 2011 en un espacio improvisado del Edificio Convex -de Monterrey- conocido como “underground”. La conocía como bailarina de flamenco y en esa pieza teatral fue una revelación, al participar al lado de actores de renombre como Mónica Lozano, Vicky de la Piedra y Jorge Rodríguez Tueme. Ahora, en “1978”, Balbina da rienda suelta a su gusto por la danza y la actuación.

La pieza teatral fue estrenada el 18 de febrero de este año en el mismo foro. Es la tercera producción de Quintero, quien se declara amante de la música de los 70´s y -me consta- llamó la atención de gente de medios defeños que vinieron ex profeso a la función de este domingo 19. Eso ya es decir, porque en la CDMX se ve uno de los mejores teatros del continente americano, incluyendo a los Estados Unidos. Platiqué con ellos al final de la obra y así, rapidito porque la noche no estaba como para irse a otro lado que no fuera a dormir, me dijeron que los productores podrían hacer el intento de llevarla a los escenarios de la Capital, como así le dicen estos cabrones -pero a la vez, amigos- (es que todavía le dicen “provincia” al interior de México). Les llamó la atención Ludyvina Velarde, en el papel de Judy Garland. A esta veterana pero joven actriz, la recuerdo por un montón de piezas teatrales en las que ha intervenido. También la recuerdo por haber estado casada con un prometedor actor que inexplicablemente se retiró de las escenas, Jorge Monterrubio, que también tuvo esporádicas apariciones en la obra de Galindo, la de los zapatos rojos. Mi amigos defeños coincidieron conmigo en que faltaron “menciones y apariciones virtuales” a los monstruos sagrados en la vida de Liza. Quedamos en seguir platicando, pero será después porque en estos momentos van volando de regreso a la CDMX. ANDY WARHOL No la jodan. En la obra se le destaca por haber sido el que hizo famosa a la sopa Campbell. Y aunque esto es cierto, la fama de esta celebridad estadounidense (1928-1987), no le llegó solo por eso. La Screen Print que luce todo el tiempo al centro del escenario es una obra de Warhol que data del año 1979.

Su propietario es Wayne Hollowell y se trata de una de las más representativas del arte pop de los años 70´s. Una litografía de esa pieza se cotiza en mínimo 20 mil dólares. Hollowell se niega a decir cuánto vale el original. El año pasado conocí a un coleccionista italiano que es dueño de un centenario palacio en la Vía Carbonara de Nápoles. Platicando con él me dijo que siempre quiso comprarle a Hollowell el Screen Print de Liza y como nunca lo consiguió, encargó a un artista napolitano el cuadro que incluyo en este artículo y que ilustra no a Liza, sino a la máxima diva del cine italiano: Sofía Loren. Destaco todo esto para señalar como un acierto de “1978” tenerla como fondo en el escenario, junto a la que el mismo Warhol hizo de Halston en los años 70´s. Ellos y Liza eran muy amigos y son célebres los aquelarres que armaban en el famoso club neoyorquino, “Studio 54”, uno de cuyos episodios tiene lugar en la obra de Quintero y Balbina. SERGIO ESQUIVEL El director de esta puesta en escena juguetea al aparecer en escena. De pronto, anuncia con micrófono en mano y reflectores paseándose entre el público, que en dicha función estaban la Altamirano, la mamá de Tatiana Palacios, Rosina Ramón y otros que hacen cola para aparecer en Chic, Sierra Madre y otros tabloides del chisme sampetrino. Si esto lo hizo para ambientar el ambiente en que la Minnelli se movía con su amigos neoyorkinos, pasa, solo que hay niveles, Sergio, hay niveles. CAJÓN DESASTRE -Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. -A ver si ahora sí se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño el DI-LA-PI-LA; el charolero Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es, su paje maje, Pepe Múzquiz y otros de esa ralea, que descargan sus frustraciones y alucinaciones en chats y redes.

-Estos tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí los esperamos, bien paraditos.

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