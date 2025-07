ALERTA. Feminicidio con el asesinato de una mujer y sus hijas en Sonora

“El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: así practica el crimen, y así lo recomienda. En su escuela, escuela del crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación”

EDUARDO GALEANO.

La ciudad de Hermosillo ha vivido días de horror, culpa del crimen organizado. El caso que causó escozor recientemente, es el asesinato de una familia entera asesinada a manos de la presunta pareja de la madre.

La agresión a la mujer lleva siglos produciéndose amparada; sobre todo por un sistema social androcéntrico y patriarca en la que la mujer es considerada propiedad del hombre. Las características de la violencia ejercida en la actualidad contra la mujer es la apariencia de la normalidad. Golpes, insultos, palizas, incluidas las agresiones sexuales, se producen a diario en los hogares y se revisten de argumentos y justificaciones de todo tipo. La mal llamada violencia doméstica es en la realidad agresión a la mujer y no se produce solamente en el hogar sino en todos los ámbitos sociales.

De acuerdo al caso destacado, el primer cuerpo se encontró tirado en la carretera 36 Norte, en la Comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo. Era una mujer de 28 años. Al día siguiente, los agentes localizaron tres cuerpos más en esa misma carretera, en el kilómetro 7. Eran tres niñas, hijas de la primera víctima. Una niña de nueve años y dos gemelas de 11. Las víctimas estaban en un estado avanzado de descomposición, abrazadas y presentaban heridas de bala.

La Fiscalía de Sonora ha comunicado que han detenido al presunto responsable del feminicidio de una mujer y sus tres hijas, menores de edad. El hombre es la pareja sentimental de la víctima y madre de las niñas. Según la Fiscalía, el detenido se dedica a la distribución de drogas y está vinculado con una organización criminal.

Duele ver que no es efímero, duele ver que no es nuevo y duele ver que es algo que se esconde y después sale con morbo para mostrar lo vacía que es la vida y la sociedad en la actualidad. La causa del maltrato se atribuye al desempleo, las extremas condiciones laborales, el alcoholismo, la drogadicción y la falta de valores que engendra la violencia principalmente. Inclusive, también muchos hombres han sufrido este tipo de violencia -pero no es asunto de esta colaboración- Ni de una en una ni de todas ellas juntas, explicaran realmente este tipo de fenómenos sociales que no respeta clases sociales.

El feminicidio y triple infanticidio ha sacudido al Estado de Sonora y a la sociedad mexicana en general. El responsable de este hecho ya fue detenido.

Duele saber que parece una “nueva normalidad” el que México este siempre de luto. Una constante que se vuelve costumbre, es que a las mujeres las reportan como desaparecidas días antes de sus asesinatos y después aparecen los cuerpos sin vida.