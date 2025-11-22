Algarabía relativista desinformante
¿Dónde ha quedado la objetividad?
Es valioso el pluralismo y la diversidad.
Puede confundirse lo objetivo con la unicidad de lo que pretende ser inobjetable.
Es verdad que si, en un aula infantil, se sugiere pintar una puerta, unos la pintarán abierta y otros cerrada, unos grande y otros pequeña, algunos con candado y otros con chapa. Estos dibujarán una puerta con líneas rectas y otros con remate de arco.
Aun si se pone delante una silla como modelo, al final de la tarea todas serán distintas. Con distinto ángulo de visión, la hoja que está sobre la mesa tiene escrito el número 96; pero desde el otro lado de la mesa, se lee como 69.
Cualquier realidad es conocida en aspecto diferente si la describe un antropólogo, o un psicólogo, o un sociólogo, un historiador, o un economista o un filósofo.
OBSERVACIÓN MÚLTIPLE Y ABIGARRADA
El árbol del bosque para algunos observadores es una belleza, para otros: una buena sombra. Para estos: buena madera para negocio, para aquellos: fronda con buena rama para un columpio o con buenas naranjas para comerlas ya.
En el mundo mediático de la información: una manifestación, un asesinato, un alto el fuego, una subida de arancel, un objeto interestelar llegado a la Vía Láctea, una decisión pontificia, un nuevo tren, un buen fin y otros acontecimientos pueden ser zarandeados por la libertad de los que se expresan, opinando e interpretando.
¿QUIÉN ACIERTA?
Por actitudes, por ideologías, por intereses -ante los receptores que leen, contemplan, oyen y quieren saber- pueden producir una algarabía relativista desinformante.
Y, ahora más, con las post verdades que mienten y las fantasías que presentan lo imaginario como acontecido.
El artificio, que llaman inteligencia, estrangula la credulidad, la admiración y la confianza, al comprobar que lo óptimo se vuelve pésimo y lo impoluto se intoxica de corrupción.
Cada uno irá madurando en su capacidad de juicio. Constatando, rectificando, admitiendo o cancelando al valorarlo todo y quedándose con lo que juzga más aceptable.
SERVICIO A LA VIDA HUMANA
Humanizar incluye todo lo humano, privilegiando la vida inocente e indefensa.
En un parto, el médico tiene dos pacientes, no una paciente y un injusto invasor.
Humanizar el parto es tener respeto a toda vida humana, según el juramento hipocrático, y nunca atentar contra una para salvar otra. Ya no sería acto médico sino inhumanidad.
TÉ CON FE
-¿Cómo puedo no tener ingenuidad ni credulidad frente a estafas económicas o políticas que intentan dañar y perjudicar?
-Sé cauto, conserva actitud crítica. Solo acepta lo que presente pruebas y garantías, no solo ilusiones y no solo halagos, confía solo en la experiencia de gente recta y sabia. Cuida tus datos y tu privacidad para que no te conviertas en víctima...