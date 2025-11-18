Tierra incómoda y cielo desconcertante

Lo inusual, lo atípico, lo irregular se da arriba y abajo.

Parece que el Creador ha logrado que el hombre aterrado (por apego a la tierra y sacudido por el terror) ponga su mirada en el cielo, desde una tierra estremecida y peligrosa.

Parece este un lenguaje cósmico de sorpresas amenazantes. Desde terremotos, inundaciones, huracanes, incendios y pandemias.

El terrícola polarizado, dividido y enfrentado, en tiempos últimos y profetizados, eleva los ojos a un cielo de inmensidades, con galaxias de astros, cometas y ahora “cometoides” interestelares.

Los más recientes, quizá provenientes de otros universos, creados antes que el nuestro.

Presentan características y movimientos solo explicables por incomprobado control exterior programado o por pilotaje interno imaginado,

El lenguaje trae mensaje de anuncio, de advertencia, de prueba y poda, de purificación y preparación.

TRIPIÉ CONTRA PAZ

Soberbia, avaricia y violencia es el tripié virulento que deshumaniza y descristianiza a esta generación. Se ha convertido en serpiente que se devora a sí misma, empezando por su propia cola.

Arroja contra el cielo la misma piedra que, al caer, puede destrozarle la cabeza. Su gran progreso tecnológico la ha llevado a crear el arma nuclear capaz no de darse un tiro en el pie, sino de exterminarse, junto con todo lo que tenga vida.

Aquella campaña “por un mundo mejor” tenía como objetivo siempre re emprendido: hacer que el mundo pase de ser salvaje a ser humano y luego a divinizarse para alcanzar trascendencia...

SALTILLO FERROCARRILERO

Está todo en tiempo de cimentación.

Se trata de revivir, mejorándolo, aquel tiempo de movilidad sobre rieles.

Tenía su ambiente propio con su llegada a estaciones, con sus vendimias internas y por ventanilla y con sus comodidades de camarote, bar, restaurante y sala de paisaje.

Es todo un estilo de viaje, ahora ya muy modernizado. Se podrá ir hacia el norte o hacia el sur, con mayor velocidad que antes y con la modalidad de convertir lo colectivo en comunitario.

TÉ CON FE

-¿Quién soy yo según la Palabra de Dios?

-Alégrate. Si lees en el evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 2, verás que eres un regalo del Padre a su Hijo para que Él, si en todo lo sigues, te dé la vida eterna.