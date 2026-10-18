Allende va en picada por 8 años de mal gobierno

¿Les platico? ¡Arre!

El pobre General insurgente, Ignacio Allende (1769-1811), que le da su nombre a la meca de la región citrícola, ni las manos metió; se lo están llevando al baile los bandidos que comandan en este pueblo, que pierde su productividad al ritmo que le dictan los usurpadores de la voluntad ciudadana, que fue traicionada en las urnas.

La doble traición vino de manos de Patricia, que tras haber ganado las elecciones de 2018-2021 siendo priyista y reelegirse con ese partido en 2021-2024, terminó su segundo periodo con los colores del MC, a los que ahora también traiciona como titular del instituto estatal de las mujeres, nombramiento que recibió directamente del gobernador Samuel García el 26 de noviembre de 2025.

Dante Delgado, mandamás del MC, dio a entender cuando asistió al 2o informe de Héctor García, alcalde de Guapalupe:

“Los candidatos a las gubernaturas no los designan los gobernadores, sino las dirigencias nacionales de los partidos”.

Fue un dechado de sinceridad, lo cual aprecio.

Y repecto a las alcaldías: “Ese sí es tema de los gobernadores”.

Entonces, mi querido Samuel García, Allende es tema tuyo.

Solo que, aprovechando la confianza, la ciudadanía de Allende detona por este irreverente conducto, que no te vayas a equivocar otra vez con Patricia, a la que pusiste al frente del instituto de las mujeres y a quienes la exalcaldesa les da la espalda.

Al respecto, a su manera, jalando 24/7 como director general del Fideicomiso para el DEsarrollo de la Zona Citrícola de NL, Luis Eduardo Cavazos Morales levanta la mano.