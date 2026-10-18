Allende va en picada por 8 años de mal gobierno

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    Allende va en picada por 8 años de mal gobierno
    Allende, Nuevo León. Grupo Detona

Plácido DETONA La única opción para salvar a ese municipio es el MC, pero no con Patricia Salazar Marroquín, que maniobra a favor del PAN y el PRI amafiados cual viles bandoleros

¿Les platico? ¡Arre!

El pobre General insurgente, Ignacio Allende (1769-1811), que le da su nombre a la meca de la región citrícola, ni las manos metió; se lo están llevando al baile los bandidos que comandan en este pueblo, que pierde su productividad al ritmo que le dictan los usurpadores de la voluntad ciudadana, que fue traicionada en las urnas.

La doble traición vino de manos de Patricia, que tras haber ganado las elecciones de 2018-2021 siendo priyista y reelegirse con ese partido en 2021-2024, terminó su segundo periodo con los colores del MC, a los que ahora también traiciona como titular del instituto estatal de las mujeres, nombramiento que recibió directamente del gobernador Samuel García el 26 de noviembre de 2025.

Dante Delgado, mandamás del MC, dio a entender cuando asistió al 2o informe de Héctor García, alcalde de Guapalupe:

“Los candidatos a las gubernaturas no los designan los gobernadores, sino las dirigencias nacionales de los partidos”.

Fue un dechado de sinceridad, lo cual aprecio.

Y repecto a las alcaldías: “Ese sí es tema de los gobernadores”.

Entonces, mi querido Samuel García, Allende es tema tuyo.

Solo que, aprovechando la confianza, la ciudadanía de Allende detona por este irreverente conducto, que no te vayas a equivocar otra vez con Patricia, a la que pusiste al frente del instituto de las mujeres y a quienes la exalcaldesa les da la espalda.

Al respecto, a su manera, jalando 24/7 como director general del Fideicomiso para el DEsarrollo de la Zona Citrícola de NL, Luis Eduardo Cavazos Morales levanta la mano.

$!Allende, Nuevo León.
Allende, Nuevo León. Grupo Detona

Allende merece lo mejor, para seguir siendo referente nacional de tan importantes giros como son el autotransporte de carga federal, la apicultura, la producción citrícola, el comercio y la avicultura, de la cual Luis es parte importante.

Allende se merece un gallo de espolones, no una gallina clueca.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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