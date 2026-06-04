Amenazan hackers boicotear elección legislativa en Coahuila

Contratados por la 4T, los hackers neoloneses son liderados por Paúl Cortez, asesor de inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León y socio del candidato morenista a legislador por el distrito 6, Alfonso Almeraz.

Una ola de hackers de Nuevo León y de Tamaulipas arribó a Coahuila para incidir en la elección a diputados locales del próximo 7 de junio, según reportes locales.

Trascendió que los agentes de inteligencia foráneos hackearán el domingo cientos de celulares para bloquear la comunicación entre activistas y jefes de área para evitar operativos “carrusel”.

Se supo que la Cuarta Transformación trabaja con este grupo de hackers desde la elección pasada y que el cuarto de guerra se encuentra en un domicilio en Monclova, Coahuila.

Aguas con los celulares...

EN LA MIRA

El mal desempeño político del líder estatal, Ricardo Mejía, y su cuestionada relación con el diputado local Tony Flores, pone en riesgo al PT en la elección a diputados locales.

Así lo externaron representantes nacionales de este organismo político, que citaron la intención de remover a Mejía Berdeja por incumplir acuerdos y manejar al partido como empresa personal.

Mediciones internas del Comité Ejecutivo advierten de una importante caída de militantes y simpatizantes, con relación a la elección anterior en esta entidad.

Flores Guerra cuenta con serios señalamientos públicos de corrupción, abuso sexual y de tráfico de drogas a Estados Unidos, lo que no ha importado al líder estatal del PT, que lo mima y protege.

Este espinoso asunto, además de la dependencia profesional y el favoritismo que Ricardo Mejía muestra con su asesor personal, Víctor Severo Ortiz y su familia, preocupan también al PT nacional.

La permanencia de Mejía Berdeja al frente del Partido del Trabajo, por lo que se ve, dependerá en mucho de los resultados que los candidatos a diputados locales obtengan el domingo próximo.

La actual conducta de Mejía Berdeja es similar a lo que hizo en su paso por otros partidos políticos.

AMÉRICO Y DURAZO PIERDEN VISA

Las alarmas se prendieron en las oficinas de la delegación estatal del Bienestar Coahuila, tras la noticia de que el gobierno de Trump investiga al gobernador tamaulipeco Américo Villarreal.

La publicación del diario Los Angeles Times da cuenta de que, tanto a Américo Villarreal como al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, les fueron canceladas por Estados Unidos las visas de turismo.

El delegado del Bienestar en Coahuila es Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas, y las acusaciones contra su padre le afectan directamente política y familiarmente.

Por lo pronto, el funcionario federal no ha dado ninguna declaración al respecto, en tanto que el gobierno de Tamaulipas, en un boletín de prensa, rechazó los señalamientos.

La administración estatal de Sonora también respondió a la nota informativa de LA Times y negó que Alfonso Durazo tenga cancelada la visa y que se encuentre bajo investigación en EEUU.

Por cierto, en Coahuila, la fiebre de las cancelaciones alcanzó a Américo Villarreal Jr. y también a Ricardo Mejía Berdeja, a los que algunos medios señalaron de perder la visa por cancelación.

Al respecto, el ex secretario de Seguridad Pública federal usó las redes sociales para aclarar que recorre cada municipio del estado y que puede viajar por el mundo con la frente en alto.

AVÍSENMEEE

El ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, al parecer encontró en las mesas de debate de medios informativos nacionales y en YouTube el protagonismo que la política le quitó.

A pocos días de la elección en Coahuila, Rubén promueve con gran entusiasmo en redes sociales sus programas Peras, Naranjas y Manzanas, con Mario di Costanzo.

Moreira Valdez seguramente se presentará en Coahuila el lunes próximo para presumir a nivel nacional el triunfo del PRI en los 16 distritos, aunque no hizo nada, bueno, no estorbó al menos.

El diputado federal del PRI brilla como conductor estrella de sus programas y luce como pez en el agua al conducir, opinar y criticar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación.

Debo reconocer que sigo sus transmisiones, con la insana curiosidad de ver cuándo se le sale la célebre frase del periodista y conductor Marcos Martínez Soriano, que en RCG dijo al aire:

“¡A López-Dóriga y a Carlos Loret nadie los ve, yo tengo más rating que los dos juntos!”.

Solo eso le falta...