‘Ameriquito’: el nene de la emergencia perpetua

Los políticos mexicanos, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, padecen, casi sin excepción, de los mismos defectos y se entregan, en mayor o menor medida, a los mismos vicios. Da igual los colores con los cuales se vistan, al final sus comportamientos son básicamente los mismos... pero para mal.

La autodenominada “cuarta transformación” y sus exponentes más conspicuos han repetido largamente el estribillo según el cual integran una “nueva generación” de políticos cuya misión de vida es adecentar la vida pública y desterrar “los vicios del pasado”.

Los ejemplos de cómo se trata solamente de palabras vacías abundan. Se han reseñado hasta la saciedad en los últimos años y en todo el país. Como en el pasado, son excepción quienes observan una conducta decente y ello les convierte en servidores públicos dignos de mención.

Referir el contexto anterior es siempre necesario para entrar al más reciente episodio con el cual se demuestra la hipocresía y ausencia de virtud en quienes pueblan la transformación de cuarta: el relativo al delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago.

Como se ha difundido con profusión, el periodista Guillermo Flores publicó, en la revista Proceso, un reportaje en el cual se da cuenta de cómo el referido “servidor público” (las comillas son inevitables) es usuario frecuente de vuelos privados para trasladarse entre Saltillo, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Y cuando decimos “frecuente” es necesario reiterar el término pues no se trata de un hecho esporádico o inusual: el reportaje consigna 25 vuelos en avión privado en sólo 53 días. El costo de dichos vuelos rondaría los 800 mil pesos.

Pero eso, según “Ameriquito” no es problema... ¡porque lo paga de su bolsa!

“Como salió a nivel nacional y está documentado con algunas imágenes, nos hemos visto en la necesidad de usar este tipo de medios de transporte, a través de una renta. Como lo vieron en la nota, pues son puras cosas de chamba, Coahuila, Tamaulipas, México; que es donde nos estamos desarrollando y donde tenemos alguna responsabilidad en base a nuestras obligaciones”, dijo en una entrevista para El Siglo de Torreón.

También, de acuerdo con el reporte del medio lagunero, Villarreal Santiago aseguro utilizar este tipo de transporte solo “en cuestiones de mucha emergencia” y, como se consigna líneas arriba, porque se ha “visto en la necesidad”... porque su vida, seguramente, es una emergencia constante.

Como ocurre con los déspotas -iletrados, en este caso-, Américo realiza estas declaraciones porque claramente se sabe impune y considera estúpidos a sus interlocutores. No le preocupa en lo más mínimo la consistencia de sus dichos ni la posibilidad de verse descubierto con un simple cruce de datos... sus propios datos.

Porque, de acuerdo con su declaración inicial de situación patrimonial, presentada por él ante la Secretaría de la Función Pública el 18 de diciembre de 2024, no posee ningún negocio, no es socio en ninguna empresa y no percibe ingresos por ninguna otra fuente salvo su salario como servidor público.

La declaración es pública, la presentó él mismo “bajo protesta de decir verdad” y en los apartados de ingreso “por actividad industrial, comercial y/o empresarial”, así como por “actividad financiera” o “por servicios profesionales, consejos, consultas y/o asesorías” dijo percibir cero pesos. También declaró no poseer bienes muebles o inmuebles, inversiones, tener participación en empresas o siquiera tener deudas.

Nada más le faltó decir, como su gurú AMLO, traer únicamente 200 pesos en la cartera... pese a lo cual puede viajar como si se tratara de un millonario excéntrico, al estilo de Taylor Swift, a quien le gusta ir en avión hasta al Oxxo de la esquina... nada más porque puede.

Seguiremos en el tema, desde luego.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx