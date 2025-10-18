Andy López Beltrán busca casa en renta para vivir en Coahuila

El secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, anduvo de visita por Coahuila, para sostener reuniones de trabajo con la militancia de la 4T, y ...de paso conseguir casa en renta.

Y es que López Beltrán planea regresar en unos meses a la entidad, para ubicar su cuarto de guerra, y diseñar la estrategia electoral para la elección a diputados locales en el 2026.

Andy hizo recientemente lo mismo en Durango, donde vivió varios meses hasta el día de la elección a alcaldías, en las que, por cierto, obtuvo magros resultados.

El representante político de la Cuarta Transformación visitó desde el jueves, diversas regiones de Coahuila, para reforzar la unidad en la base electoral morenista.

Según trascendió, Andrés López Beltrán desea instalarse en la ciudad de Torreón, por considerar que ahí hay distritos locales, ganables para el morenismo.

LÁSTIMA MIGUELITO...

Muy lastimado en su imagen legislativa dejó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al senador coahuilense Miguel Ángel Riquelme.

Resulta que, durante la comparecencia de Ebrard en el Senado, Miguel fijó postura a nombre del PRI, y se le fue a la yugular a Marcelo, con críticas y ataques al modelo económico de la 4T.

Ebrard, en uso de la palabra, le respondió a Riquelme Solís, con 16 razones a favor de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con estos 16 puntos queda claro que estás equivocado, discúlpame, pero esa es la verdad, y con todo respeto, te digo que estás equivocado”, refutó el secretario de Economía.

JUSTICIA PACHORRUDA

La ex secretaria del ayuntamiento en Muzquiz, Mónica Escalera, sigue a la espera que las autoridades judiciales y civiles le hagan justicia, en su pleito con la ex alcaldesa Tania Flores.

La ex funcionario municipal entrego hace meses, pruebas documentales de la corrupción administrativa en el pueblo Mágico, sin que hasta el momento exista una resolución judicial.

También tiene pendiente de resolver una denuncia penal contra los autores materiales e intelectuales de la agresión física que sufrió y que la dejo con pie fracturado.

El tiempo transcurre sin resultados, y Mónica comienza a desesperarse de la burocracia judicial, que impide que se le haga justicia.

Dalai...

NO HAY MENERA

El gerente del Simas Piedras Negras, Lorenzo Menera, rechazó pedir disculpas públicas, como se lo solicitó el alcalde Jacobo Rodríguez, para volver a trabajar juntos, luego de intentar destituirlo.

En su lugar, Lorenzo dijo que lo que hará es demostrar con pruebas sus denuncias contra la mala administración municipal, que encabeza Jacobo Rodríguez.

El funcionario nigropetense sostuvo que el presidente municipal le solicitó pedirle disculpas para recibirlo de nuevo y dejar de laborar vía intermediarios.

Mientras tanto, el gerente de Simas afirmó que cada quien continuará trabajando de manera independiente, ya que ambos no están conformes con el trabajo que desarrollan, ni uno, ni otro.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que ya afloraron los pleitos por pesos y centavos entre el líder de MC en Coahuila, Poncho Danao y el delegado especial, Jaime Martínez Veloz?