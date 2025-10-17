Coahuila: Impugna Antonio Flores licitación de carbón en CFE

El diputado pluri del PT y “amigo del pueblo”, Antonio Flores, intentó boicotear la firma de contratos de carbón en la CFE, al interponer un amparo ante el Tribunal Federal de Justicia.

En un video publicado en sus redes sociales, denunció también ser objeto de vigilancia y persecución por parte de un grupo de encapuchados que le “pusieron cola”.

A lo mejor son los mismos que, en Piedras Negras, levantaron por varias horas a Adrián, un exgerente de las carboeléctricas I y II que, en su tiempo, se negó a dejar entrar tráileres con tierra.

Flores Guerra enfatizó que el tribunal ordenó suspender las firmas de contratos, hasta en tanto se resuelva la queja que él interpuso debido a presuntas irregularidades.

El legislador local del Partido del Trabajo se inconformó debido a que la CFE rechazó las propuestas de sus empresas para suministrar carbón a las plantas de Nava, Coahuila.

La suspensión impedirá una fuerte derrama económica en la Región Carbonífera, que sufre de la falta de empleos, pero es cosa que a Tony parece no importar con tal de conseguir pedido.

El legislador petista amenazó también con impugnar la licitación de carbón por parte del gobierno estatal, a menos que sus empresas tengan contratos para entregar mineral a la CFE.

Fuentes al interior de la paraestatal afirmaron que el proceso de firmas de productores tuvo algunos contratiempos, pero al final se llevó a cabo conforme a lo establecido.

SORPRENDENTE FORTUNA

El diputado local Alfredo Paredes trae un ritmo de inversión muy alto en Monclova, lo que despierta envidias y suspicacias en la clase política y empresarial comarcana.

Paredes López tiene ya, según dicen, cuatro gasolineras en funcionamiento y va por una quinta estación, lo que sorprende a antiguos empresarios de este rubro que no saben cómo le hace.

Y es que a Paredes se le recuerda como un empresario constructor mediano, que a raíz de su llegada a obras públicas municipal y luego a la alcaldía se hizo riquísimo de la noche a la mañana.

El propio Paredes narra a sus amigos que su suerte cambió gracias a unos balones de futbol que obsequió al entonces alcalde de Castaños, José Isabel Sepúlveda.

El edil, en reciprocidad, le dio varios contratos a su constructora y eso lo animó a involucrarse en la política por el Partido Acción Nacional y así acceder a los círculos de poder.

Alfredo es muy amigo de Lico Quintanilla, alcalde de la risueña población de Progreso, municipio que sirve de ordeña y de resguardo al contrabando de la gasolina y diésel huachicol.

Paredes es un hombre pragmático, sin miedo a invertir en todo aquello que genere ganancias.

¿NO QUE NO?

Se los dije y no lo creyeron, y ahora es la presidenta Claudia Sheinbaum la que asegura que el PAN busca aliarse a Movimiento Ciudadano con miras a las elecciones del 2026 y 2027.

Shainbaum Pardo aprovechó la mañanera de ayer para advertir que el PAN dice que el PRI ya murió y por eso ahora busca formar una coalición electoral con MC, de Jorge Álvarez Máynez.

La mandataria nacional apodó a la inminente alianza como “McPAN” y calificó como un error de Movimiento Ciudadano acercarse a una fuerza política vinculada con la corrupción.

¿El PRI ya murió?

RUTA MÁGICA

Martín Vaca, protagonista del programa de TV “Mexicánicos”, anunció su participación en el próximo recorrido por los Pueblos Mágicos de Coahuila.

El reconocido restaurador de autos, a través de un video, invitó a la gente de Zacatecas, Monterrey, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila a participar en la citada ruta, del 15 al 17 de noviembre.

Arteaga es el pueblo mágico del que saldrán los participantes el 15 de noviembre y se dirigirán a Cuatro Ciénegas, donde permanecerán hasta el 17 del mismo mes.

El evento es organizado por la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

PLEITO DE RANCHO

En Múzquiz, los ánimos políticos al interior del PRI comienzan a calentarse entre los aspirantes a diputados locales.

Tal es el caso de los ahora ex amigos Luis Santos y Polo Guajardo que, en corto y entre amigos mutuos, se lanzan críticas y acusaciones.

El ex alcalde muzquense y el líder de la Asociación Ganadera local figuran en la lista de posibles candidatos a una diputación local y pelean con uñas y dientes la postulación.

Por lo pronto, Luis Santos demandó piso parejo y pidió a Polito renunciar a la presidencia de la asociación para que no agarre ventaja por su representatividad.

Veremos y diremos...