Argentina y sus casas tomadas

Malena es una viuda de casi 70 años. Tiene un título en Leyes, aunque nunca ejerció. Se casó con un hombre diez años mayor, tuvo tres hijos —dos varones y una mujer— y fue durante décadas el pilar de una familia de clase media que hoy casi nunca se reúne. Sus padres, al igual que los del marido ya fallecido, fueron inmigrantes italianos que llegaron a Argentina como muchos otros europeos durante la Segunda Guerra Mundial o en los años inmediatamente posteriores. Nunca sintieron necesidad de volver. No había motivos. Estas tierras ofrecían oportunidades muy superiores a las de Europa.

Gracias a su esfuerzo —cuenta Malena—, ella y su esposo lograron hacerse de un departamento en planta baja en el barrio de Belgrano. No es un lugar pequeño: 500 metros cuadrados de terreno, dos plantas, un enorme jardín y un gran asador. Si bien no tiene los lujos de las casas cercanas al estadio Monumental del River Plate, conserva los vestigios de la prosperidad que vivieron muchos migrantes —e hijos de migrantes— en Argentina hasta finales de los años sesenta o principios de los setenta.

TE PUEDE INTERESAR: De Les Luthiers a Belgrano: Mi Argentina personal

Como en la bellísima serie televisiva inglesa “Los de arriba y los de abajo” (Upstairs, Downstairs), la distribución de la casa separa con claridad las habitaciones de la familia, en la planta alta, del cuarto de servicio. Digo “cuarto” en singular porque era para lo que alcanzaba en la clase media: una sola sirvienta, en contraposición al personal de servicio de las casas ricas. Pero se respetaba la norma de no mezclar a la trabajadora doméstica con los patrones. Mapy, la simpática paraguaya que viene dos veces por semana a ayudar a Malena, me explicó que el espacio que ahora ocupo, en la planta baja, fue diseñado así porque —según recuerda— una buena sirvienta era como un buen árbitro de fútbol: entre menos se la notara, mejor.

He escuchado decir que la gran diferencia entre las dictaduras militares de Chile y Argentina fue que la chilena, al menos, supo conducir la economía. No sé si sea cierto. Lo que sí me parece es que las necesidades financieras de ambos países son distintas. Y no sólo por el tamaño de la población —Argentina tiene más del doble de habitantes que Chile—, sino también por la enorme infraestructura urbana desarrollada con toda la fastuosidad, al menos en Buenos Aires, y que hoy exige ingentes recursos para su mantenimiento. Lo mismo ocurre con las casas.