De Les Luthiers a Belgrano: Mi Argentina personal

Argentina comenzó a ser en mí desde que era niño. Ese “comenzar a ser en uno” significa que, para efectos de la existencia propia y de las acciones y decisiones que uno toma, lo que se desconoce simplemente no es. El conocimiento de algo y, por lo tanto, su existencia en uno, se da en distintos niveles. El Congo, por ejemplo, es para mí simplemente un nombre; esa condición del ser de esa nación africana hace que, salvo rarísimas excepciones −como usarlo ahora en este texto para VANGUARDIA−, nunca aparezca en mis decisiones o pensamientos cotidianos. Pero Argentina es muy distinta: está presente en mi vida diaria desde hace décadas. Y lo ha estado, lo sé con certeza, desde que era muy pequeño.

TE PUEDE INTERESAR: La ‘pedra portuguesa’: cuando la tradición y la estética derrotan a la funcionalidad

Algunas expresiones artísticas me ofrecieron, en la infancia, una primera apariencia de estas tierras lejanas: Les Luthiers y sus primeros discos, que llegaron a casa de la mano de mi papá en los primeros años de los 70; Jorge Cafrune , con sus milongas y zambas gauchas, con esa voz melancólica y conmovedora, cantando letras profundamente críticas de la realidad social; los tangos de Gardel y de Piazzolla , que sonaban ocasionalmente en casa; y algunos libros del gran Quino , que luego se verían complementados −hacia finales de la década y principios de los 80− con su famosísima Mafalda.

Así, en medio de ese disfrute estético que ahora, de adulto, comprendo como cargado de ética, supe que existía un país llamado Argentina. Fue, lo sé, mi primera noción de que había otras naciones; que México no era el único país en el mundo. Supe también que nuestro “español” no era el único posible, y que el significado de las palabras cambiaba según el contexto. Descubrí que el buen humor no estaba peleado con la seriedad; que la sátira y la ironía eran formas válidas −y poderosas− de cuestionar lo que no estaba bien.

Mi adolescencia, ya en Torreón, consolidó esa percepción de Argentina como una nación en la que pasaban cosas importantes. Miguel Mateos, Soda Stereo , Los Enanitos Verdes, Charly García y tantos otros exponentes del rock argentino se volvieron parte fundamental de mi soundtrack cotidiano. También llegaron lecturas más complejas: Borges, Cortázar y Sábato. Y, claro, la frivolidad televisiva de Jorge Porcel o Susana Giménez. ¿Cómo olvidar los sketches de la Tota y la Porota en aquel viejo programa “Las Gatitas y los Ratones de Porcel”?