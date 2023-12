Atraso educativo en tiempos de la IA: gis, pizarra y aulas rotas

El ánimo del país era muy distinto el 12 de diciembre de 2018, al momento en el que Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina con la firma de la iniciativa de reforma educativa que enviaría al Congreso ese mismo día. No solo era el comienzo de su mandato, con un poder político que no se veía desde hacía décadas, sino que había una población a la expectativa de un verdadero cambio en positivo. No en balde el mandatario era fundador del Movimiento de Regeneración Nacional y a través de sus años en campaña insistió en que lo suyo era una revolución pacífica a la que él mismo terminaría por llamar La Cuarta Transformación, una continuidad de las tres grandes gestas que dieron forma a la República: la Independencia, la Reforma Liberal y la Revolución Mexicana.

No se sabe, por ejemplo, que ha pasado con cada generación de alumnos egresados del sistema básico, ni de las condiciones con las que ingresan nuevos estudiantes. “ No evaluamos porque no nos gusta visibilizarnos. Bueno, peor aún, hemos cambiado en 20 años cuatro planes y programas de estudio y hemos modificado los libros de texto 10 veces, de 2003 a 2023. [...] Lamento encontrarme en los 40 años que llevo en educación otra vez con viejas fórmulas, con un egocentrismo y con poca inversión. Educación tiene que ser la inversión más fuerte a tiros de precisión ”, dice Ganem.

El país invierte poco menos del 6 por ciento de su Producto Interno Bruto en materia educativa, menos de dos punto porcentuales respecto a lo que destinan otros países de la región con economías y población similares. Ello redunda en procesos selectivos y de capacitación permanente de profesores, en mejor infraestructura y desarrollo en tiempos en donde la vida digital y la Inteligencia Artificial dominan el panorama que se avecina.

“La apuesta más fuerte de este gobierno han sido becas, universidades Benito Juárez. Cambiar programas que habían comprobado su eficiencia por La Escuela es Nuestra, en donde además traemos poca transparencia. [...] No sabemos cuánto está llegando a cada escuela, no sabemos las escuelas que están recibiendo recursos ni cuánto, y sobre todo no tenemos evidencia de fotografías que podamos decir: Así estaba la escuela un año después, así quedó. Eso es grave porque entonces no sabemos el impacto que está teniendo el dinero”, dice la directora de Grupo Loga.

No se trata de compararse con sistemas de enseñanza europeos o de algunos países como Japón, añade. Se trata de progresión. “La forma de igualar a la sociedad es que en la escuela los niños tengan la experiencia de que son capaces de aprender. Eso está demostrado: lo que hace que un niño supere cualquier otra brecha, de salud, económica, financiera, de oportunidades, es decirle que es capaz, y eso se lo tiene que dar la escuela. Pero si tenemos un sistema educativo que no tiene aulas, que no tiene agua; que hay violencia, que los maestros no se capacitan, que no llegan materiales, que las ventanas están selladas y no se pueden abrir, que no hay conectividad, que no tienen computadoras... pues con esos chiquillos, la brecha que ya traen de desigualdad desde casa, se va a ser más profunda”.

TE PUEDE INTERESAR: Milei del monte: los jóvenes, la clave del éxito del presidente electo de Argentina

Dentro de un año, es posible que el país viva una continuidad política de gobierno. En el discurso, se afianza la idea del seguimiento. En este sexenio se han colocado los cimientos sobre los cuales habrá de terminarse el proceso de la Cuarta Transformación. La duda, basándose en la historia, es que los programas cambian, y en este caso la educación cabe dentro de la misma bolsa de los virajes. Al margen del alcance mejor o peor del nuevo modelo de enseñanza, importa su permanencia. Porque el futuro así lo reclama.

“Sabemos como sociedad, cualquiera que ésta sea en este mundo, en este momento, en 2023, que hay una cosa que opera: a mayor conocimiento, habilidades y competencia para hacer y resolver problemas, las personas tienen mayores capacidades para poder desarrollarse”, dice Sonia del Valle Lavín, coordinadora de comunicación de la Red Mujeres Unidas por la Educación. “Eso es lo que se requiere, eso es lo que se pide. Es decir, nosotros en el mundo nos estamos moviendo hacia la Inteligencia Artificial, los modelos, los datos, la modernización. Hacia las nuevas habilidades de trabajo en equipo, la empatía, el liderazgo, la autogestión... una serie de habilidades que no estamos viendo cómo se desarrollan en la escuela mexicana”.

*Este es el segundo de una serie de contenidos periodísticos que dará cuenta de la condición que guarda el país, y la forma en que habrán de reconfigurarse los poderes y el mapa político de cara al proceso electoral de 2024.