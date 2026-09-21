Avisos político-parroquiales

a) 200 botes de pintura para borrar las frases de las puertas de los sanitarios del IEC en las que se implora misericordia al Creador. Después de vituperar y expulsar de la peor manera a Rodrigo Paredes , anterior presidente, hoy los trabajadores –desde consejeros hasta intendentes– claman, desesperados, por su regreso.

Primer aviso: Se hace saber a la feligresía laboral del Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ) que Gerardo Blanco, secretario ejecutivo, incluirá en el presupuesto que presentará al Congreso local los siguientes rubros:

En los baños de mujeres se lee: “Rodri (emoji de corazón), ¿dónde estás cuando te necesitamos? (emoji de carita con lágrimas)”. Algo semejante ocurre con Gabriela de León, polémica expresidenta, a quien se dedica esta frase en los baños de hombres: “Gaby, aunque seas una escorpiona (emoji de signo astrológico) de lo peor, Leticia (Bravo) y Madeleyne (Figueroa) te hacen ver como bebé de pecho sin lactancia materna. Nuestro sueño es que regreses como asesora del instituto (emoji de carita con la corona de San Miguel Arcángel)”.

En lo que va de 2026, Blanco ha tenido que pedir una ampliación presupuestal para cubrir las innumerables frases –algunas impublicables– escritas con plumón negro indeleble y devolver a las puertas su color original.

b) 150 velas índigo, 150 negras, 30 kilos de pimienta negra, 27 de clavo de olor y 150 frasquitos de aceites esenciales para establecer un cerco de defensa energético-institucional.

El propósito es que Óscar Rodríguez, presidente provisional del IEC, fuerce sus agotadas neuronas a distinguir entre “nombramiento y autoridad; amenaza y crítica; terquedad y firmeza” para evitar las conspiraciones metafísicas que gobiernan su cerebro.

El cerco serviría, además, para impedirle cualquier parcialidad institucional, como la ocurrida en el caso de Morena durante el proceso electoral pasado, y frenar su intento de llevar a la presidencia del IEC a una de sus dos incondicionales: Guadalupe Salazar o Patricia Guel.

c) 250 amuletos atados con listón rojo, cuarzos azules y turmalinas negras para que los trabajadores, cada mañana y en privado, acompañen sus decretos y visualizaciones.

Con ellos buscarán conjurar la frase de una persona entrevistada por Carlos Arredondo sobre la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión (UTPI): “Leticia Bravo y Madeleyne Figueroa no deberían ocupar nunca, jamás, un cargo público en ninguna dependencia de ningún nivel de gobierno” (“Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC”, Semanario VANGUARDIA, 14 de septiembre de 2026).

¿Es esta una maldición de la entrevistada? De ninguna manera. La investigación de Arredondo muestra cómo las consejeras Bravo y Figueroa han pulverizado la unidad e impedido el diseño, la implementación y la evaluación de “políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y la discriminación, así como fomentar la inclusión”. Según el texto, “la conducta de ambas en la Comisión que supervisa la UTPI se despliega de espaldas a todos los principios que debieran defender” como mujeres y consejeras del IEC.

Tres de las cinco personas entrevistadas que estuvieron al frente de la UTPI responsabilizan a Leticia de generar “un clima de violencia y hostigamiento contra ellas, hasta obligarlas a renunciar”.

Desde marzo de 2022, cinco personas han ocupado la titularidad. Una de ellas señala que la unidad existe “más por una obligación de tener una Unidad de Igualdad que por la real convicción de que las cosas cambien”. Otra afirma: “El tema de mujeres es más usado como un capital político, no como una militancia feminista, o como una militancia en la igualdad”.