El manual político de Miguel Riquelme
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Riquelme es la imagen del hombre que vuelve a su tierra y reconoce el valor de regresar
El 2 de julio de 2026, Miguel Ángel Riquelme volvió, por segunda ocasión, a la alcaldía de Torreón. Llegó como un profesional del poder –una especie cada vez más escasa en Coahuila– y en una etapa de plenitud personal y política.
En sus primeros 75 días al frente del municipio, Miguel utilizó las primeras 18 reglas de su manual.
1ª. Regla: Retirar de las dependencias municipales los símbolos de duelo por el lamentable fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda. Dar vuelta a la página exige, también en el espacio público, pasar del luto a la tarea de gobernar.
2ª. Regla: Cambiar la identidad gráfica del municipio: dejar atrás “Torreón ¡Siempre puede más!” y adoptar “¡Vamos Seguros!”.
3ª. Regla: Modificar la narrativa municipal. Sustituir un discurso apoyado en la voluntad y la identidad lagunera por otro centrado en problemas concretos y en las condiciones que permiten a la comunidad vivir con seguridad.
4ª. Regla: Ubicar a personas de su confianza en puestos clave, especialmente en áreas cuestionadas por sus resultados: Simas es el ejemplo más visible.
5ª. Regla: Evaluar el desempeño de los directores municipales con criterios técnicos y profesionales.
6ª. Regla: Sustituir por etapas a quienes no respondan a ese método de trabajo para reducir desajustes administrativos y conflictos políticos, fijando enero de 2027 como límite para esa transición.
7ª. Regla: Modificar el organigrama municipal conforme a su experiencia de gobierno y a las necesidades de operación del Ayuntamiento.
8. Regla: Revisar la nómina para identificar aviadores empotrados en plazas sin funciones efectivas o por recomendaciones políticas.
9ª. Regla: Desarticular y cancelar redes de proveedores ligados de manera selectiva a algunos directores.
10. Regla: Establecer su estilo de interlocución política con regidores, directores, empresarios, comerciantes y organizaciones civiles en su gestión cotidiana y en su rentabilidad política a mediano y largo plazo.
11ª. Regla: Reafirmar su liderazgo en el PRI municipal y su presencia en la estructura territorial, con la mirada puesta en los procesos políticos de 2027 y 2029 de la región Laguna.
12ª. Regla: Buscar acuerdos con actores de la oposición que puedan ampliar la ruta electoral del PRI en 2027 y 2029.
13ª. Regla: Fijar la ruta estratégica para reelegirse en 2027.
14ª Regla: Limpiar, de manera paulatina, la presencia del “cepedismo” en el ámbito municipal y partidista. Dos son las opciones para emprender ese aseo político: integrar al actor político “cepedista”, sin su sello particular, al proyecto oficial del gobernador Jiménez que representa Riquelme en Torreón; en caso de negarse, eliminar su futuro político de dos maneras: despidiéndolo de su puesto o sacando sus trapos sucios al universo mediático y de redes sociales.
15ª. Regla: Atender los problemas que la oposición podría convertir en argumentos contra el PRI en 2027: el Simas, el transporte público y la imagen urbana. La tarea no consiste sólo en cambiar el discurso, sino en focalizar esfuerzos y presupuesto para ofrecer respuestas que la ciudadanía pueda comprobar en su vida diaria.
16ª. Regla: Utilizar los escándalos heredados por la administración anterior para deshacerse de personajes indeseables y de sus cómplices.
17ª. Regla: Enfrentar dichos escándalos sin perder el control político y mediático de sus consecuencias.
18ª. Regla: Mantener firmes los ámbitos de autoridad del municipio y del estado, sin debilitar la coordinación institucional con el gobierno de Manolo Jiménez.
¿Qué dice la segunda página del manual? Esta frase de Alfredo Olivas, cantante de música regional, quien ayer se presentó en Torreón para conmemorar el grito de Independencia:
“Había regresado a su tierra/ la sierra que lo vio nacer./ Por cuestiones, fue que se perdió algún tiempo/y saboreaba el momento en que le tocaba volver.../ Hay pocos que lo entenderán/ son lujos que no tienen precio...”.
Manual en mano, Riquelme es la imagen del hombre que vuelve a su tierra y reconoce el valor de regresar para dejar un legado perdurable en ella.