El manual político de Miguel Riquelme

1ª. Regla: Retirar de las dependencias municipales los símbolos de duelo por el lamentable fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda. Dar vuelta a la página exige, también en el espacio público, pasar del luto a la tarea de gobernar.

En sus primeros 75 días al frente del municipio, Miguel utilizó las primeras 18 reglas de su manual.

El 2 de julio de 2026, Miguel Ángel Riquelme volvió, por segunda ocasión, a la alcaldía de Torreón. Llegó como un profesional del poder –una especie cada vez más escasa en Coahuila– y en una etapa de plenitud personal y política.

2ª. Regla: Cambiar la identidad gráfica del municipio: dejar atrás “Torreón ¡Siempre puede más!” y adoptar “¡Vamos Seguros!”.

3ª. Regla: Modificar la narrativa municipal. Sustituir un discurso apoyado en la voluntad y la identidad lagunera por otro centrado en problemas concretos y en las condiciones que permiten a la comunidad vivir con seguridad.

4ª. Regla: Ubicar a personas de su confianza en puestos clave, especialmente en áreas cuestionadas por sus resultados: Simas es el ejemplo más visible.

5ª. Regla: Evaluar el desempeño de los directores municipales con criterios técnicos y profesionales.

6ª. Regla: Sustituir por etapas a quienes no respondan a ese método de trabajo para reducir desajustes administrativos y conflictos políticos, fijando enero de 2027 como límite para esa transición.

7ª. Regla: Modificar el organigrama municipal conforme a su experiencia de gobierno y a las necesidades de operación del Ayuntamiento.

8. Regla: Revisar la nómina para identificar aviadores empotrados en plazas sin funciones efectivas o por recomendaciones políticas.

9ª. Regla: Desarticular y cancelar redes de proveedores ligados de manera selectiva a algunos directores.

10. Regla: Establecer su estilo de interlocución política con regidores, directores, empresarios, comerciantes y organizaciones civiles en su gestión cotidiana y en su rentabilidad política a mediano y largo plazo.

11ª. Regla: Reafirmar su liderazgo en el PRI municipal y su presencia en la estructura territorial, con la mirada puesta en los procesos políticos de 2027 y 2029 de la región Laguna.

12ª. Regla: Buscar acuerdos con actores de la oposición que puedan ampliar la ruta electoral del PRI en 2027 y 2029.

13ª. Regla: Fijar la ruta estratégica para reelegirse en 2027.

14ª Regla: Limpiar, de manera paulatina, la presencia del “cepedismo” en el ámbito municipal y partidista. Dos son las opciones para emprender ese aseo político: integrar al actor político “cepedista”, sin su sello particular, al proyecto oficial del gobernador Jiménez que representa Riquelme en Torreón; en caso de negarse, eliminar su futuro político de dos maneras: despidiéndolo de su puesto o sacando sus trapos sucios al universo mediático y de redes sociales.

15ª. Regla: Atender los problemas que la oposición podría convertir en argumentos contra el PRI en 2027: el Simas, el transporte público y la imagen urbana. La tarea no consiste sólo en cambiar el discurso, sino en focalizar esfuerzos y presupuesto para ofrecer respuestas que la ciudadanía pueda comprobar en su vida diaria.

16ª. Regla: Utilizar los escándalos heredados por la administración anterior para deshacerse de personajes indeseables y de sus cómplices.

17ª. Regla: Enfrentar dichos escándalos sin perder el control político y mediático de sus consecuencias.

18ª. Regla: Mantener firmes los ámbitos de autoridad del municipio y del estado, sin debilitar la coordinación institucional con el gobierno de Manolo Jiménez.