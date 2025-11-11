Ay, Nuevo León no te rajes

Mentiras eternas inexistentes. Toda esta gavilla de bandoleros sirve a intereses superiores. Son la fachada de sus patrones. Belleza estrofa con incompetencia. Quienes están detrás de los actores existencialistas de tan reynero tiempo de la generación Flufy.

Paciencia les pedían los alemanes del nacional socialismo a los ciudadanos. Pronto enviaremos remotamente, tan lejanos, al exilio perene.

Cualquier adulto menor de sesenta hasta los partisanos de treinta, maravillan el poco sentido de lealdad. Somos el paraíso. Tierra prometida de los paisanos mexicanos.

Llegan por cientos a mal vivir. Hospedados en infames barrios descoloridos, violentos y de pésima razón de supervivencia.

Apenas alcanza para dos comidas medianas. Llamen al lugar de origen. Pronto les enviaremos por giro un dinerito. Ya no veremos al fin de año. A pasar las fiestas como Dios nuestro señor manda.

Aquí se rompen las estirpes. Cien mil veces escriben la palabra trabajo. Huellas digitales. Asociados de frutas y verduras, favor de pasar por sus carros de devoluciones. Asociados del cerebro vacío. No piense. Actúe. Se les paga por mantener el orden visual y de productos.

Asociados de Nuevo León. Venga a probar suerte. Evite radio pasillo o formar sindicato de trabajadores.

Asociados presten sus nombres. Las credenciales el INE. Firme en las líneas pequeñas. Es el favor de la vida. Cada mes le pasaremos una ayuda. Sin hacer preguntas, mucho mejor.

Tiene familiares en sus comunidades o aquí en la ciudad. También podemos ayudarles. Claro, siempre de manera legal, sin trampas.

Ustedes nos prestan su nombre. Nosotros les apoyamos en las necesidades.