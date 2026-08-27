¿Basta con hablar de las emociones con los adolescentes?

Por sí solo, un programa escolar no sustituye la atención profesional ante un trastorno o una situación de riesgo. Sin embargo, desempeña una valiosa función preventiva y complementa aprendizajes que no siempre se practican lo suficiente en casa, como reconocer las emociones, pedir ayuda, fortalecer vínculos y aplicar estrategias básicas de autorregulación.

La semana pasada se anunció oficialmente el programa titulado “Actividades Colectivas del ABC de las Emociones”, dirigido al alumnado de secundaria y bachillerato en nuestro país. Este proyecto tiene un propósito muy noble: ayudar a los alumnos a comprender y a gestionar problemas como la tristeza, la soledad, el estrés, la baja autoestima, la presión de grupo o el uso problemático de la tecnología.

A través de 20 actividades claras, accesibles y prácticas, se abordan temas como la imagen corporal, la empatía, la escucha, la convivencia digital, la actividad física, el trabajo en equipo y la frustración. Los alumnos no sólo escuchan discursos elaboradísimos, sino que también se mueven, conversan, representan situaciones y resuelven retos.

Esto es importante porque una capacidad no se desarrolla hablando de ella: no basta con explicar qué es la empatía, hay que escuchar; no basta con definir la frustración, hay que experimentarla en un entorno seguro y aprender a tolerarla, regularla y superarla. No obstante, noto cierto desequilibrio en el programa: mientras enseña mucho a identificar, expresar y compartir emociones, orienta menos hacia la gestión de la conducta que de ellas deriva.

Un adolescente puede ser capaz de identificar su frustración y abandonar la tarea; de reconocer su ansiedad y protegerse inmediatamente en el teléfono; de hablar de empatía y, acto seguido, excluir a un compañero. La emoción da cuenta, pero no tiene por qué decidir. Esta es la diferencia entre la inteligencia emocional y la ejecutiva. La primera permite entender lo que se siente; la segunda, elegir qué hacer con ello. La secuencia total debe ser la siguiente: reconocer → interpretar → tolerar → regular → decidir → actuar → evaluar.

La neurociencia del desarrollo indica que, entre la infancia y la adolescencia, aumenta la sensibilidad a la recompensa y a la aceptación por parte de los compañeros, mientras que los sistemas relacionados con la planificación, la inhibición y la valoración de las consecuencias continúan madurando. Esto no significa que el joven sea incapaz de controlarse, sino que necesita una amplia oferta de oportunidades para practicar el autocontrol en situaciones emocionalmente significativas.

Las actividades de “Desatando nudos”, “Cruzar el río” o, sobre todo, “La torre adaptable” son las que más se asemejan a un verdadero entrenamiento ejecutivo: presentan obstáculos, errores y cambios inesperados. Los alumnos tienen que mantener la meta, controlar los impulsos, reestructurarse y cambiar de estrategia. En este punto practican la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva.

Adele Diamond y Kathleen Lee encontraron que las intervenciones favorables a las funciones ejecutivas exigen práctica repetida y creciente dificultad. Una dinámica aislada puede resultar atractiva, pero no basta para forjar una capacidad que, para consolidarse, debe ejercitarse de forma regular y ponerse a prueba en diversos escenarios.

La propuesta “El efecto dominó” es más cuestionable: propone hacer frente al desánimo mediante pequeñas acciones, como escuchar una canción o ver un meme de gatos. Las pausas pueden ayudar, pero también corren el riesgo de reforzar el hábito de buscar un escape inmediato que permita evitar o posponer cada una de las incomodidades. Aquí se debe distinguir entre una microacción de regulación (respirar, tomar una pausa) y una de progreso: abrir el libro, iniciar el primer ejercicio... o incluso seguir un minuto más ante la dificultad.