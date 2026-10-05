Block de Notas 118: ¿Vivimos una nueva Edad Media?

Por lo anterior, muestro mis reservas con respecto a los proyectos mastodónticos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum . Si los de Andrés Manuel López Obrador no funcionaron, ¿por qué los de la “Shein” habrían de hacerlo? Es el caso de las rutas ferroviarias diseñadas por el Gobierno Federal para ampliar la red de trenes de pasajeros y mejorar la movilidad urbana desde la Ciudad de México. Se habla de apenas un 10 por ciento de avance en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

Como siempre y ya es costumbre: hay muchas ollas en la lumbre y todas merecen inmediata atención. Tanto a nivel local como nacional. En materia internacional, ni se diga. El huracán llamado Donald Trump todo lo destruye (o construye, según sea su enfoque y opinión, señor lector) a su paso. No deja hueso sano en ningún lugar del mundo. Es el hombre más poderoso sobre la tierra y lo demuestra.

¿Es necesario? Sin duda. Pero, aunque es territorio mexicano, el gobierno norteamericano debería estar justamente preocupado por lo siguiente: un hermano centroamericano que suba en la Ciudad de México y busque internarse ilegalmente en suelo gringo con miras a trabajar allá, llegaría allá en tiempo récord debido a la velocidad de este tipo de trenes, los cuales serían de primer mundo. Lo que antes se lograba en semanas arriba de “La Bestia”, ahora sería cuestión de un par de días. ¿Usted cree que el gobierno norteamericano de Trump esté contento con lo anterior?

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”, declaró Donald Trump en la mismísima Asamblea General de Naciones Unidas en días pasados. Con elevado tono de preocupación y de ánimo, exigió al gobierno de Morena “recuperar el control”. Por lo anterior, los deseos de Trump son órdenes: Estados Unidos y 14 países del llamado “Escudo de las Américas” designarán (tal vez cuando salga esta nota, ya lo hayan hecho) a los cárteles como organizaciones terroristas.

Y es que esto de los cárteles de la droga, sus ampliaciones y tejido en todos los estamentos del quehacer mexicano se deja sentir con todo su poder y frialdad. El narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y su relación con la política a todos salpica y toca. Es el caso del nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, “Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México”, de reciente aparición para Editorial Grijalbo. Libro de buen impacto porque el implicado, preso en Estados Unidos, ha hablado de políticos y personajes coahuilenses. Sí, algunos de ellos aún en activo. Leer el libro es insoslayable.

Nota 1: Las drogas matan; sin duda y sin pausa. Desgraciadamente, hemos dejado de ser productores o intermediarios para meterlas a Estados Unidos (principal consumidor) y ya aquí existe un serio problema de alto consumo. Hace apenas semanas, murió la joven actriz Hayden Panettiere, de apenas 36 años. La güerita era bella como pocas. Al menos, era muy de mi agrado y gusto estético.

Nota 2: Un informe forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, dijo que la actriz había muerto por sobredosis de fentanilo y otras sustancias tóxicas. Sí, lo que una y otra vez ha dicho Donald Trump: México está envenenando a sus ciudadanos. No hay clase social, edad ni estatus universitario para ello. Desgraciadamente, a ambos lados de la frontera es fácil y rápido conseguir droga, drogas duras; luego vendrá la muerte.

ESQUINA-BAJAN

Nota 3: Ríos de tinta corren y siguen corriendo con motivo de la evaluación internacional en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el examen a estudiantes, la llamada prueba PISA 2025. México, con un rezago brutal y con la cola entre las patas. Muchos analistas se han referido a lo anterior y no hay manera de justificarlo: sencillamente, el gobierno en turno no puede con la educación. Bueno, menos en otros campos, como el de la salud, la inversión, el crear –no regalar–, y un largo etcétera.

Nota 4: Y esta prueba ha llegado en un momento coyuntural importante: ¿Sacar o no los celulares, computadoras y tabletas del entorno escolar? El gobierno que decía que estaba “prohibido prohibir”, los de Morena y su pureza bien manchada, ahora polemizan y se lanzan a eso: restringir dichos dispositivos “inteligentes” a nivel preescolar, primaria y secundaria. En la educación media y superior, el trato será diferente. A pregunta expresa, un elevado 37 por ciento de los alumnos mexicanos admitió haberse distraído por el uso de celulares de sus compañeros. Es decir, no hay concentración ni aprendizaje real.