Café Montaigne 415: A 65 años de la muerte de Ernest Hemingway

La anterior taxonomía pertenece a Platón y aparece en “Fedro o del Amor”. Los escritores, tocados irremediablemente por el hálito de la melancolía (para irnos directamente y también por la situación o estudio de la antigüedad de los cuatro humores o flemas del ser humano), son tentados por la locura divina. Pero dicha demencia, aunque inspira (siguiendo a Platón) las obras más excelsas y perfectas, lleva invariablemente a “entregarse a los dioses”; es decir, a la muerte.

La locura viene de los dioses y de las musas. Existe una variable terrena, causada por enfermedades humanas; pero hay otra forma de locura, de carácter divino. Esta última viene o corresponde a cuatro divinidades: Apolo la asigna a la inspiración profética; a Dioniso se le atribuye la mística; a las Musas, la locura poética, y la locura erótica a Afrodita y Eros.

En la revista semanal 360 de esta casa editora, hace ya algunas buenas lunas, publiqué un díptico sobre Ernest Hemingway, el cual fue bien leído y replicado. En aquella ocasión y por tema de gastronomía y vinos, abordé la faceta culinaria del escritor y periodista ganador del Premio Nobel. Pero hoy, en esta tertulia de “Café Montaigne”, nos vamos a zambullir en otras aristas igual de interesantes a su veta culinaria. Es decir, su vida misma, su emperrada tristeza al final de sus días y, por supuesto, su vejez.

Nos vamos a sumergir en la vida personal y tormentosa (como la de varios de los personajes de sus textos, siendo él mismo un modelo arquetípico) del norteamericano Ernest Hemingway (1899-1961), quien vivió asediado por los demonios de los dioses y las musas. Es decir, sus propios demonios materializados o encarnados en su madre, a la cual culpó en no pocas ocasiones del suicidio... de su padre.

Vaya, pues, le gritaba y la definía como “perra”. Hoy se trata de explicar todo a través de enfermedades, las cuales reciben bautizos para sujetarlas en los corsés de una realidad asfixiante. Hay un ensayo de diez páginas de un prestigiado doctor (Christopher D. Martin), quien leyó toda la obra de Hemingway sólo para dar un veredicto médico, el cual ya conocíamos sin ser doctores: “trastorno bipolar”.

Este 2026 se cumplen 65 años de la muerte del Premio Nobel de Literatura (cifra cerrada). Todos los años hay que releer a Hemingway. Al maestro se le asocia, con justa razón, con la rudeza, con el vigor físico y con la naturaleza. Ernest cultivó bien su leyenda de amante de la caza y la pesca (“El Viejo y el Mar”, claro), a la par de ser un apasionado de la buena vida: la comida y la bebida hasta el hartazgo.

Herido de gravedad en la Primera Guerra Mundial, su literatura y periodismo están entonces impregnados de harto fatalismo, donde se explora el vacío existencial (no hay mañana, es sólo hoy), el ser humano siempre está solo ante el mundo y la imposibilidad de relacionarse con algún humano de tiempo completo (una mujer); de este modo, la soledad y, al final del túnel, el suicidio, se presentan como la única solución.

ESQUINA-BAJAN

Pero en medio y ante esta pérdida de fe en un futuro, el cual no existe, sólo nos queda entregarnos mientras tanto a los apetitos inmediatos del ser humano (satisfactorios y distractores a la vez): el sexo, la bebida y la comida. Viene lo duro, lo fuerte: en cuatro generaciones de la familia Hemingway, siete de sus miembros se han suicidado.

¿Hay entonces un germen hereditario del cual es imposible salvarse y todo desemboca en un terrible y salvador suicidio? Sí, lo leyó bien, lector: salvador. Y este es un asunto de ignorancia en nuestro Saltillo y nuestro Coahuila: el suicidio es visto como un problema. Pero los tristes de alma y corazón lo ven como una solución.