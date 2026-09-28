Block de Notas 117: Juventud descerebrada

Pero, caray, insisto: qué dolor para su servidor saber de la muerte de mis hermanos de ruta, compañeros codo con codo de esto llamado periodismo. No un oficio ni una profesión, no; un modo de vivir. En días pasados falleció el fotógrafo y reportero don Oliverio del Ángel, el célebre “Compañerito”, llamado así porque el maestro así se refería a todo mundo, en diminutivo, como una forma de fraternidad y jamás en términos peyorativos. De hecho, a su servidor, no obstante que soy mayor que él, me espetaba apenas me veía: “Gusto verlo, joven Cedillo; gusto verlo, joven maestro”.

La muerte, esa flaca de tobillos escurridos, la cual enamora con un sólo y atractivo beso (el de la muerte), tarde o temprano a todos llega. Es ley inexorable: si vives, pues vas a morir. Pero no estamos acostumbrados a ver ni sentir a nuestros seres queridos fallecer. Y lo repito: mi panteón particular tiene más cruces, amigos y familiares muertos, y no vivos. Pero, lo he escrito antes, una persona, un ser humano, realmente muere cuando dejamos de pensar en él. Si lo recordamos, entonces está vivo.

No, el maestro siempre era él. El joven era él. Hoy, unido a la eternidad, lo sigue siendo: joven, gran maestro, con su cámara en el hombro, siempre retratando y dejando testimonio de este triste y bello planeta llamado Tierra. Descansa, maestro “Oliver”; descansa, “Compañerito”. Descansa, sólo eso, descansa... Yo lo haré pronto. Eso espero.

“La normalización del desprecio”, así tildó el deslenguado y ácido periodista y académico Luis Carlos Plata a este episodio funesto, el cual ha tenido y tiene repercusiones nacionales: los alumnos de la Secundaria Número 2 “Benemérito de las Américas” iniciaron una campaña digital en contra de sus maestros y directivos con un sólo fin: difamar, calumniar y vejar. Despreciar, dijo Plata. Es decir, como pandilla, como clan, es algo tipificado penalmente: “crimen organizado”. Y como tal, exijo que se les procese a esos jóvenes descerebrados, los cuales no piensan... lo hace su “celular inteligente”, lo que eso signifique hoy.

Estudié en esa secundaria. Tal vez, y sólo tal vez, por eso soy periodista. Allí tuve buenos y grandes maestros. Uno de ellos, quien me dio la cátedra de español, fue don Pedro Ángel González, autor y escritor él. Publicó, creo recordar, una tríada de libros. Todos de colección. Lo tengo presente como si fuese ayer: a la clase le pidió de un día a otro un resumen de una nota periodística, cualquiera. Como estoy muy pendejo, siempre lo he sido, me reventé todo el periódico... y al siguiente día llevé el resumen de todo el diario; no de una nota.

Mi maestro, gentil y galante, me regaló un diez (10) en mi libreta junto con un comentario y felicitación oral, lo cual guardo en mi alma y pensamiento. Don Pedro Ángel González fue tal vez, y sólo tal vez, quien con esa mínima tarea escolar me otorgó el resto de mi vida, mi futuro: ser periodista y, luego, lo que soy o trato de hacer: escritor. Específicamente, soy poeta. ¿Y mi Secundaria General No. 2? Sin problema, yo correría a toda esa bola de muchachos descerebrados. Sin duda. Voy a buscar a la directora, doña Adriana Patricia Morín Herrera, para ponerme a su orden. Caray, qué calamidad la juventud descerebrada...

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: Lo dijo Donald Trump en su discurso inaugural, cuando juró ante la bandera y la Biblia en su segundo periodo al frente de Estados Unidos: “Esta misma semana pondré fin a la política gubernamental de intentar gestionar socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no discrimine por color y se base exclusivamente en el mérito. A partir de hoy, será política oficial del gobierno de los Estados Unidos que sólo existen dos géneros: masculino y femenino”.

Nota 2: Lo cumplió. Ha sepultado de un sólo plumazo esa estupidez llamada “filosofía Woke” y sus derivados. Una torpeza. Lo cual ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad y las instituciones. Como lo que hoy pasa en el Instituto Electoral de Coahuila. ¿De hecho pasa algo allí? Sí y no. ¿Qué es paridad y violencia de género? ¿Por qué un ciudadano normal y pensante debe soportar a una funcionaria desviada sexualmente? ¿Nada más por ser muchas? Entonces, su servidor, por ser heterosexual, tomar caguama, barrer la calle, tener dos novias en Monterrey, ser poeta, guapo y pensar diferente, ¿por qué jodidos me discriminan? ¿Ell3s son muchas, son muchos? ¿Y yo? Gracias a Dios, este ya no es mi mundo.