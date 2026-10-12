Block de Notas 119: ‘El hombre es lobo del hombre’

Soy pesimista, lo sé, pero este pesimismo me ha llevado a cuadrar diversos puzles, los cuales usted ha hecho suyos y, para mi desgracia, se han cumplido (y se siguen confirmando) al pie de la letra. Usted ha adoptado algunas frases machaconas de su servidor: “Este ya no es mi mundo”, “la evolución ya terminó, ha iniciado la involución del ser humano: regresar a la brutalidad de la selva y del más fuerte”, “los celulares son inteligentes; los humanos dejaron de serlo”, “vale más la vida de un pinche perro tieso, salvar a un arbolito seco u ofrecer millones de pesos de recompensa por un gato revolcado, que la vida de un ser humano”.

Damas y caballeros del jurado, les tengo una noticia que, de tan vieja, ya no es novedad. Tengo años publicándola y hoy la voy a repetir; por lo demás, usted la conoce e incluso, tal vez, la ha padecido en el trajinar cotidiano: la evolución, la civilización como tal, está a un tris de desaparecer. Ya no hay evolución: entramos de lleno a la involución. Y como ya es muy tarde para arreglar la mente de los niños y adolescentes descerebrados, esto ya se jodió.

La brutalidad y barbarie de dos muchachos de 18 años (hermanos ellos, “Los cuates”: David y Carlos), desatada el jueves 1 de octubre en la Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, vino una vez más a poner en su sitio a todo mundo: el sistema educativo mexicano está podrido y colapsado (hay dos responsables, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum). Los jóvenes no leen ni aprenden nada: vegetan. Si usted les da un celular con liga a Internet, no lo usan para medio educarse, sino para consultar material nocivo. Mentes precarias y manipulables: esta y no otra es nuestra radiografía y valor actual.

Lo peor: no tengo duda, se va a agudizar con el paso de los meses. Ojo, dije meses, no años. De hecho, cruzando palabras con el periodista y académico Luis Carlos Plata, este me da una fecha para el colapso de la civilización como hoy la conocemos: 2030. Le creo.

Hace pocas lunas y en nuestra cita sabatina, al abordar y reflexionar sobre Dios, le comenté de un ensayo demoledor de Sigmund Freud, el cual en estos momentos estoy releyendo: “El malestar en la cultura”. No bien inicia su texto, Freud deja caer aquella sentencia de Plauto: “El hombre es lobo del hombre”. Escribiría: “El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación personal una buena cuota de agresividad”.

Agresividad, maldad; depredar, a como dé lugar y, de plano, engullirse al vecino si este es un obstáculo. A reserva de mejorar el porcentaje, le creemos a Freud al 110 por ciento. “Los seres humanos (son) como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie”. ¿Creer en la cultura, educación y formación en la escuela o en la familia y sus valores cohesionadores, al igual que la instrucción? Eso fue apenas un par de lustros. Regañe usted a un niño en el aula y lo demandará. Usted será condenado al fuego eterno de la desconfianza, el desempleo y el señalamiento con índice de fuego por siempre: Internet y sus páginas, las cuales jamás caducan.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: Ríos de tinta corren al momento de escribir esta nota y seguirán fluyendo cuando se publique (ando atrasado con las “novedades”, pero lo más importante para mí está en otra parte), con miras a lograr una explicación más o menos lógica de la barbarie cometida por el par de hermanos, quienes fueron educados por Internet y las páginas demenciales de violencia extrema y sadismo brutal.

Nota 2: Lo bien cierto es lo siguiente, un dato que el día de los hechos, al menos para mí, fue fundamental y el cual pocos o nadie vio: los muchachos no andaban drogados ni alcoholizados (ya luego el fiscal Federico Fernández lo declaró a la prensa y lo confirmaría). Tampoco traían ni cincuenta pesos para depositar saldo en sus celulares y así “transmitir en vivo” su acto atroz.